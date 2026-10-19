به گزارش خبرنگار مهر، امور زنان و خانواده فرمانداری شهرستان درگز با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن، روز مادر و میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، فراخوان جشنواره عکس «هنر، روایت زندگی و دغدغه‌های زنان» را منتشر کرد.

در این فراخوان، از تمامی عکاسان و هنرمندان شهرستان درگز دعوت شده است تا با ثبت تصاویر مرتبط با زندگی، توانمندی‌ها، دغدغه‌ها، نقش اجتماعی، خانواده، کارآفرینی و هویت زنان، در این رویداد فرهنگی و هنری مشارکت کنند.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، هر هنرمند می‌تواند حداکثر سه اثر به جشنواره ارسال کند. ابعاد آثار ارسالی باید حداقل ۳۰ در ۴۰ و حداکثر ۵۰ در ۷۰ سانتی‌متر باشد.

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه شهرستان از ۲۵ مهرماه تا ۵ آبان‌ماه اعلام شده است. همچنین ارزیابی و داوری آثار در شهرستان از ۵ تا ۱۰ آبان‌ماه انجام می‌شود و آثار برتر استان در ۱۵ آبان‌ماه معرفی خواهند شد. برگزاری نمایشگاه استانی و آیین اهدای جوایز به برگزیدگان نیز در برنامه‌های این جشنواره قرار دارد.

این جشنواره با هدف بازتاب زندگی و تجربه‌های زنان هر شهرستان از نگاه هنرمندان بومی، شناسایی ظرفیت‌های هنری مناطق و معرفی استعدادهای عکاسی شهرستان‌ها در سطح استان و کشور برگزار می‌شود.