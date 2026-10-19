حبیبی و سهرابی تبار به مدال نقره و برنز پارادوومیدانی رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات پارادوومیدانی در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۷ ناگویا، بعد از ظهر با برگزاری فینال رقابت پرتاب کلاب بانوان در کلاس F32/F51 پیگیری شد.



پرستو حبیبی و فرزانه سهرابی‌تبار دو ملی‌پوش ایران در این رقابت بودند که با ورزشکاران کشورهای ازبکستان و امارات مسابقه دادند. پرستو حبیبی که سابقه کسب مدال در پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس را نیز دارد، در این رقابت با پرتاب ۲۳.۳۲ متر و امتیاز ۸۸۷ در رده دوم ایستاد و یک مدال نقره برای کاروان ایران به ارمغان آورد.



فرزانه سهرابی‌تبار نیز با رکورد ۲۲.۷۹ و امتیاز ۸۶۳ به مقام سوم رسید و مدال برنز را کسب کرد. در این مسابقات اکرم اویا از ازبکستان با پرتاب ۲۴.۰۸ به مدال طلا دست پیدا کرد. این ورزشکار ازبک با این پرتاب رکورد بازی‌های پاراآسیایی را شکست.

