۲ هزار پرستار در اراک؛ مطالبه بهبود حقوق و معیشت روی میز مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نظری پیش از ظهر دوشنبه در آیین گرامیداشت روز پرستار در اراک اظهار کرد: بهبود وضعیت معیشتی پرستاران نیازمند حمایت جدی‌تر است.

وی افزود: پرستاران در روزهای دشوار ناشی از جنگ و ناآرامی‌ها، با وجود شرایط سخت و فشارهای کاری، به ارائه خدمات درمانی به مردم ادامه دادند و نقش مؤثری در حفظ سلامت جامعه ایفا کردند.

نظری با بیان اینکه حدود ۲ هزار نفر از نیروهای مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک در گروه پرستاری فعالیت دارند تصریح کرد: این تعداد نزدیک به یک‌چهارم کارکنان دانشگاه را تشکیل می‌دهد که بیانگر جایگاه مهم این گروه در ارائه خدمات سلامت و درمان به مردم است.

وی ادامه داد: در دو سال گذشته تلاش شده است پرداخت‌هایی از جمله کارانه، اضافه‌کار و کمک‌های معیشتی با نظم و برنامه‌ریزی بیشتری انجام شود تا بخشی از مطالبات این گروه پاسخ داده شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد: پایین بودن سقف حقوقی پرستاران، فشار اقتصادی قابل توجهی بر آنان وارد می‌کند و امیدواریم با پیگیری‌های صورت‌گرفته در سطح وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی، زمینه بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی پرستاران فراهم شود.

وی با اشاره به جان‌باختن سه نفر از اعضای گروه پرستاری استان مرکزی در جریان جنگ رمضان گفت: در این واقعه، استان مرکزی سه نفر از نیروهای خود در حوزه پرستاری و اتاق عمل را تقدیم ایران کرد که یاد و خاطره آنان در برنامه روز پرستار گرامی داشته شد و خانواده‌های این شهدا نیز با حضور در مراسم مورد تجلیل قرار گرفتند.

نظری بیان کرد: مسئولان دفتر پرستاری دانشگاه، مترون‌های بیمارستان‌ها، مدیران مراکز درمانی و معاونت درمان دانشگاه با وجود کمبودها و محدودیت‌های موجود، برای بهبود محیط کار، ایجاد نظم در برنامه‌های کاری و رعایت عدالت در توزیع شیفت‌ها تلاش می‌کنند.

وی افزود: سختی کار، مسئولیت سنگین و فعالیت شبانه‌روزی پرستاران ایجاب می‌کند که مسائل معیشتی این قشر زحمتکش با جدیت بیشتری در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

نظری گفت: امید است با تحقق وعده‌های مطرح‌شده و تداوم پیگیری‌ها در سطوح ملی و استانی، شرایط اقتصادی و معیشتی پرستاران بهبود یابد و زمینه حمایت مؤثرتر از نیروهایی که بخش مهمی از بار ارائه خدمات درمانی را بر دوش دارند، فراهم شود.