به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری صبح دوشنبه در دیدار با اصغر نوراله‌زاده، مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع دفاعی مستقر در فارس دستاوردهای قابل توجهی دارند و برخی محصولات تولیدی این مجموعه‌ها تنها در دو یا سه کشور جهان تولید می‌شوند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از نیروی انسانی متخصص افزود: جوانان دانش‌آموخته و نخبه سرمایه اصلی کشور هستند و بی‌توجهی به توانمندی‌های آنان می‌تواند زمینه مهاجرت این نیروها را فراهم کند.

استاندار فارس با اشاره به ضرورت برخورد شایسته با نسل جوان گفت: متخصصان و دانش‌آموختگان حوزه‌های نوین فناوری، علوم رایانه و هوش مصنوعی برای ماندن و ساختن در کشور به حمایت و توجه نیاز دارند.

امیری با بیان اینکه ظرفیت‌های فارس فراتر از حمایت‌های مالی انجام‌شده است، تصریح کرد: این استان توانایی اجرای طرح‌های بزرگ و کم‌سابقه را دارد و صندوق نوآوری و شکوفایی می‌تواند از ظرفیت‌های آن برای اجرای برنامه‌های ملی استفاده کند.

وی همچنین با اشاره به تجربه فارس در مدیریت ناترازی انرژی و تداوم فعالیت صنایع در شرایط دشوار اظهار کرد: این استان می‌تواند نمونه‌ای از تحقق حکمرانی استانی باشد و زمینه اجرای الگوهای موفق جهانی در حوزه دانش‌بنیان را فراهم کند.

استاندار فارس خاطرنشان کرد: با انتخاب فارس به‌عنوان پایلوت طرح‌های صندوق نوآوری و شکوفایی، می‌توان الگوهای توسعه فناوری را ابتدا در استان اجرا و سپس در سطح کشور گسترش داد.