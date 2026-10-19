سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز، ۲۷ مهرماه، یک باب مغازه کیف و کفش‌فروشی در محله مسکن کرمانشاه دچار آتش‌سوزی شد که پس از اعلام حادثه، نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره پنج به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان بلافاصله پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و با اقدام سریع و تلاش نیروهای عملیاتی، آتش مهار شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با اشاره به وضعیت ساختمان تصریح کرد: سه طبقه بالای مغازه کاربری مسکونی داشت و به همین دلیل، جلوگیری از گسترش آتش به واحدهای مسکونی و بخش‌های مجاور از اولویت‌های عملیات بود.

قادری خاطرنشان کرد: نیروهای آتش‌نشانی با اجرای عملیات اطفا، مانع سرایت حریق به سایر واحدها شدند و از گسترش آتش به بخش‌های مجاور جلوگیری کردند.

وی در پایان گفت: پس از مهار آتش، عملیات دودزدایی ساختمان نیز به‌طور کامل انجام شد.