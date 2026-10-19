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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

رئیس آتش‌نشانی کرمانشاه: حریق مغازه کیف و کفش در محله مسکن مهار شد

رئیس آتش‌نشانی کرمانشاه: حریق مغازه کیف و کفش در محله مسکن مهار شد

کرمانشاه - رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه از مهار آتش‌سوزی یک مغازه کیف و کفش‌فروشی در محله مسکن خبر داد.

سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز، ۲۷ مهرماه، یک باب مغازه کیف و کفش‌فروشی در محله مسکن کرمانشاه دچار آتش‌سوزی شد که پس از اعلام حادثه، نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره پنج به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان بلافاصله پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و با اقدام سریع و تلاش نیروهای عملیاتی، آتش مهار شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با اشاره به وضعیت ساختمان تصریح کرد: سه طبقه بالای مغازه کاربری مسکونی داشت و به همین دلیل، جلوگیری از گسترش آتش به واحدهای مسکونی و بخش‌های مجاور از اولویت‌های عملیات بود.

قادری خاطرنشان کرد: نیروهای آتش‌نشانی با اجرای عملیات اطفا، مانع سرایت حریق به سایر واحدها شدند و از گسترش آتش به بخش‌های مجاور جلوگیری کردند.

وی در پایان گفت: پس از مهار آتش، عملیات دودزدایی ساختمان نیز به‌طور کامل انجام شد.

کد مطلب 6982819

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