به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل اطلاعات استان قزوین از بازداشت ۳۹ نفر به اتهام مشارکت در تخریب و آتش‌زدن اموال عمومی و خصوصی در حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد.

بر اساس اعلام این اداره‌کل، این افراد در قالب هشت تیم سازمان‌یافته و با کمک گزارش‌های مردمی شناسایی و بازداشت شده‌اند.

در اطلاعیه اداره‌کل اطلاعات استان قزوین آمده است که افراد بازداشت‌شده در جریان حوادث دی‌ماه، اقدام به تخریب و آتش‌زدن منازل مسکونی، فروشگاه‌های بزرگ، بانک‌ها، خودروهای عمومی و شخصی و پمپ‌بنزین خیابان شهید بابایی کرده و به غارت اموال مغازه‌ها و اماکن دولتی دست زده‌اند.

این نهاد همچنین مدعی شد ۱۰ نفر از بازداشت‌شدگان هنگام تلاش برای آتش‌زدن پمپ‌بنزین خیابان شهید بابایی، تعدادی از نیروهای حافظ امنیت را که مانع آسیب‌رساندن به اموال عمومی و خودروهای مردم شده بودند، به شهادت رسانده‌اند.

بر اساس این اطلاعیه، از افراد بازداشت‌شده مقادیری سلاح گرم و سرد و مشروبات الکلی نیز کشف و ضبط شده است.

اداره‌کل اطلاعات استان قزوین در پایان، شناسایی این افراد را حاصل همکاری گزارش‌های مردمی با اقدامات اطلاعاتی عنوان کرده است.