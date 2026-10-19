فیض قربانی: پاوه با هزار هکتار، قطب کشت انار کرمانشاه است

فیض قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سطح زیر کشت انار در استان کرمانشاه به یک‌هزار و ۳۱۵ هکتار می‌رسد که شهرستان پاوه با حدود یک‌هزار هکتار، بیشترین سهم را در تولید این محصول به خود اختصاص داده است.

وی افزود: پس از پاوه، شهرستان جوانرود با ۱۳۶ هکتار و گیلانغرب با ۵۰ هکتار، بیشترین سطح باغات انار استان را دارند و این مناطق به دلیل شرایط اقلیمی، ظرفیت مناسبی برای پرورش این محصول فراهم کرده‌اند.

قربانی با اشاره به تنوع ارقام انار کشت‌شده در استان تصریح کرد: ملس ساوه، شیرین ساوه، شاروانی، قم، گلوباریک، مزله و ارقام محلی از جمله گونه‌هایی هستند که در باغات انار کرمانشاه پرورش داده می‌شوند.

وی با بیان اینکه مناطق نیمه‌گرمسیری برای کشت انار شرایط مناسبی دارند، خاطرنشان کرد: وضعیت اقلیمی پاوه، جوانرود و گیلانغرب به توسعه این محصول کمک کرده و انار تولیدی پاوه نیز از کیفیت مطلوبی برخوردار است.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه توسعه باغات انار را از برنامه‌های مورد توجه عنوان کرد و گفت: نیاز آبی نسبتاً پایین، کیفیت مناسب محصول و ظرفیت تولید استان، زمینه گسترش باغات با استفاده از ارقام باکیفیت و پربازده را فراهم می‌کند.

قربانی با اشاره به تأثیر تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی افزود: انتخاب و معرفی ارقام مقاوم به شرایط اقلیمی جدید نیز در برنامه توسعه باغات قرار دارد تا تولیدکنندگان بتوانند با استفاده از گونه‌های سازگارتر، پایداری تولید را افزایش دهند.

وی درباره بازار فروش انار استان اظهار کرد: بخش عمده محصول تولیدی در بازارهای داخلی عرضه می‌شود و بخشی از آن نیز به سایر استان‌های کشور و عراق ارسال می‌شود.

قربانی در ادامه بر ضرورت گسترش صنایع فرآوری انار تأکید کرد و گفت: در حال حاضر، انارهای درجه دو عمدتاً به روش سنتی به رب تبدیل می‌شوند؛ در حالی که توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری می‌تواند با کاهش ضایعات، افزایش ارزش افزوده محصول و رونق فعالیت‌های تولیدی همراه باشد.