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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

هنرمند دورودی رتبه نخست جشنواره خوشنویسی تویسرکان را کسب کرد

هنرمند دورودی رتبه نخست جشنواره خوشنویسی تویسرکان را کسب کرد

خرم‌آباد- هنرمند خوشنویس شهرستان دورود با درخشش در جشنواره خوشنویسی تویسرکان، رتبه نخست رشته شکسته‌نستعلیق این رویداد هنری را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، هنرمند خوشنویس شهرستان دورود با درخشش در جشنواره خوشنویسی تویسرکان، رتبه نخست رشته شکسته‌نستعلیق این رویداد هنری را به دست آورد.

ولی احمدوند، هنرمند خوشنویس فوق‌ممتاز شهرستان دورود، در جشنواره خوشنویسی تویسرکان با ارائه اثری در رشته شکسته‌نستعلیق موفق به کسب مقام نخست شد.

این جشنواره با حضور جمعی از هنرمندان و استادان برجسته خوشنویسی کشور، از جمله استاد حیدری، استاد زمزیا و استاد احمدی برگزار شد و زمینه‌ای برای ارائه آثار هنری، تبادل تجربه میان هنرمندان و معرفی ظرفیت‌های خوشنویسی فراهم کرد.

کسب این عنوان از سوی ولی احمدوند، نشان‌دهنده حضور و فعالیت هنرمندان دورودی در عرصه خوشنویسی و هنرهای تجسمی است و می‌تواند به معرفی بیشتر استعدادهای هنری این شهرستان در سطح منطقه‌ای و ملی کمک کند.

کد مطلب 6982827

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