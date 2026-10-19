علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی، از روز سه‌شنبه تا یکشنبه هفته آینده، امواج ناپایدار به‌صورت متناوب از جو استان کرمانشاه عبور می‌کنند.

وی افزود: فعالیت این امواج در برخی ساعات می‌تواند به وقوع رگبارهای موقت باران، وزش باد و احتمال رعدوبرق در نقاط مختلف استان منجر شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به زمان افزایش احتمال ناپایداری‌ها تصریح کرد: این وضعیت در برخی ساعات روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و همچنین شنبه و یکشنبه هفته آینده، محتمل‌تر به نظر می‌رسد.

زورآوند خاطرنشان کرد: شدت و زمان وقوع بارش‌ها در نقاط مختلف استان می‌تواند متفاوت باشد و شرایط جوی در طول این مدت تحت تأثیر عبور متناوب امواج ناپایدار قرار خواهد داشت.

وی در ادامه به تغییرات دمایی استان اشاره کرد و گفت: میانگین دمای هوا از روز سه‌شنبه تا پایان هفته به‌تدریج کاهش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر اهمیت پیگیری اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های به‌روز هواشناسی اظهار کرد: وضعیت جوی استان طی روزهای آینده با عبور امواج ناپایدار همراه خواهد بود و احتمال بارش‌های موقت در برخی ساعات وجود دارد.