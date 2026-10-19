به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی استقامت پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف شهرداری برای تحقق اهداف بودجه اظهار کرد: اولویت‌بندی پروژه‌ها باید بر اساس دو معیار اصلی، میزان اثرگذاری مالی و تناسب آن‌ها با مأموریت‌ها و سیاست‌های تعیین‌شده در مدیریت شهری انجام شود.

وی افزود: برخی ردیف‌های بودجه‌ای از نظر حجم اعتبارات و تأثیرگذاری بر عملکرد مالی شهرداری اهمیت بیشتری دارند و تحقق آن‌ها می‌تواند بخش قابل توجهی از اهداف بودجه را پوشش دهد، ازاین‌رو لازم است این موارد به‌صورت ویژه بررسی و برای تسریع در اجرای آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائران شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اهمیت خرید اتوبوس، توسعه پارکینگ‌ها و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری بیان کرد: این بخش‌ها به دلیل سهم قابل توجه در بودجه و تأثیرگذاری بر عملکرد مدیریت شهری، نیازمند توجه ویژه و پیگیری متمرکز هستند.

استقامت ادامه داد: در کنار بررسی میزان اعتبارات و اثرگذاری مالی پروژه‌ها، باید مأموریت‌ها و اولویت‌های اصلی مدیریت شهری نیز مدنظر قرار گیرد، چراکه بودجه سالانه بر مبنای سیاست‌هایی از جمله توسعه حمل‌ونقل عمومی، گسترش حمل‌ونقل ریلی و تقویت ناوگان شهری تنظیم شده است.

وی تصریح کرد: فعالیت‌های جاری و خدمات روزمره شهرداری نیز در حال انجام است، اما برای تحقق اهداف توسعه‌ای باید میان سیاست‌های مصوب، تخصیص منابع و روند اجرای پروژه‌های اولویت‌دار هماهنگی بیشتری برقرار شود.

پروژه‌های اولویت‌دار به کارگروه مشترک نیاز دارند

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائران شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر ضرورت تشکیل یک مجموعه تخصصی برای پیگیری پروژه‌های مهم گفت: لازم است برای طرح‌هایی مانند توسعه پارکینگ‌ها، سرمایه‌گذاری و خرید ناوگان حمل‌ونقل عمومی، کارگروهی مشترک با حضور بخش‌های مرتبط تشکیل شود تا موانع موجود به‌صورت مشخص بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

استقامت افزود: این کارگروه باید بر پروژه‌هایی متمرکز شود که هم از نظر اعتباری سهم قابل توجهی در بودجه دارند و هم با مأموریت‌ها و اولویت‌های اصلی شورای اسلامی شهر ارتباط مستقیم پیدا می‌کنند.

وی بیان کرد: صرف تعیین پروژه به‌عنوان اولویت کافی نیست، بلکه باید موانع پیش‌روی اجرا نیز شناسایی شود و دستگاه‌ها و معاونت‌های مسئول برای رفع آن‌ها راهکار عملی ارائه دهند تا مصوبات به نتیجه ملموس منجر شوند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائران شورای اسلامی شهر قم با اشاره به برخی مشکلات موجود در روند اجرای طرح‌ها اظهار کرد: تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها و دشواری‌های مربوط به قیمت‌گذاری از جمله مسائلی است که می‌تواند اجرای پروژه‌ها را با مانع مواجه کند و باید در جلسات تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

استقامت ادامه داد: در شرایطی که قیمت‌ها به‌طور مستمر تغییر می‌کنند، تعیین تکلیف مسائل مرتبط با قیمت‌گذاری و پرداخت مطالبات پیمانکاران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و لازم است تصمیم‌هایی اتخاذ شود که روند اجرای پروژه‌ها را از توقف و تأخیر خارج کند.

مصوبات باید به نتیجه اجرایی برسند

وی با انتقاد از تداوم برخی موانع در پروژه‌های شهری گفت: در مواردی، تصمیم‌ها اتخاذ و مصوبات ابلاغ شده‌اند و مأموریت اجرای آن‌ها نیز مشخص است، اما در مرحله اجرا موانعی ایجاد می‌شود که مانع تحقق نتیجه مورد انتظار است، بنابراین باید مشخص شود چه عاملی اجرای مصوبات را متوقف کرده است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائران شورای اسلامی شهر قم افزود: برخی مسائل و مشکلات اجرایی برای مدت طولانی تکرار می‌شوند و لازم است برای آن‌ها راه‌حل مشخصی در نظر گرفته شود، زیرا ادامه این وضعیت با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در مدیریت شهری سازگار نیست.

استقامت تأکید کرد: شهرداری باید برای اجرای پروژه‌های مصوب اراده و برنامه مشخصی داشته باشد و با هماهنگی میان بخش‌های مالی، اجرایی و معاونت‌های تخصصی، موانع را برطرف کند تا پروژه‌ها در چارچوب مأموریت‌های تعیین‌شده پیش بروند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از بررسی عملکرد بودجه و طرح مسائل اجرایی، مچ‌گیری از مجموعه شهرداری نیست، بلکه اعضای شورا به دنبال کمک به رفع اشکالات و تسهیل مسیر تحقق اهداف مشترک مدیریت شهری هستند و انتظار می‌رود این جلسات به تصمیم‌های عملیاتی و نتایج قابل ارزیابی منجر شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائران شورای اسلامی شهر قم در پایان بر ضرورت پیگیری جمعی مسائل و تقویت هماهنگی میان مدیران و اعضای شورا تأکید کرد و خواستار آن شد که اولویت‌های مصوب شهری با رفع موانع مالی و اجرایی، در مسیر تحقق قرار گیرند.