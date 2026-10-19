به گزارش خبرنگار مهر، مستند داستانی «ورنا» با موضوع زندگی شهید سبیل اخلاقی، نوجوان‌ترین شهید اهل‌سنت دفاع مقدس، ظهر دوشنبه در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان و فعالان فرهنگی در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیکشهر رونمایی شد.

این مستند به کارگردانی محمدرضا خوش‌فرمان و تهیه‌کنندگی مصطفی سیاسر، در حوزه هنری انقلاب اسلامی سیستان‌ و بلوچستان و به سفارش کنگره ملی شهدای استان تولید شده است.

سردار عبدالرضا آزادی، رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه، در این مراسم با تأکید بر اهمیت ثبت و روایت حماسه‌های دوران جنگ، تولید آثار فرهنگی را گامی مؤثر برای آشنایی نسل جوان با فداکاری‌های رزمندگان دانست.

شهید سبیل اخلاقی در حالی که تنها ۱۱ سال و هفت ماه داشت، همراه با دوستان خود در قالب «گردان وحدت» از سیستان‌وبلوچستان به جبهه‌های نبرد اعزام شد. این شهید نوجوان ۱۹ بهمن ۱۳۶۴ در عملیات هورالعظیم، بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار وی در زادگاهش، شهرستان نیکشهر قرار دارد.