قدرت ایران در تنگه هرمز، سلطه انرژی آمریکا را به چالش کشیده است

فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش نفت در معادلات قدرت جهانی گفت: کنترل جریان نفت و انرژی، یکی از پایه‌های اصلی نظام سلطه جهانی به رهبری آمریکاست و کشوری که بر این جریان تسلط داشته باشد، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد و معادلات جهانی بگذارد.

وی با بیان اینکه نفت از زمان انقلاب صنعتی به‌ عنوان خون در رگ‌های صنعت جریان داشته است، افزود: کنترل نفت به معنای تسلط بر بخش مهمی از چرخه تولید و اقتصاد جهان است و آمریکا نیز با اتکا به این موضوع، طی سال‌های گذشته تلاش کرده جایگاه خود را به‌ عنوان یک ابرقدرت حفظ کند.

ابراهیم‌پور با اشاره به جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و بسته‌ شدن تنگه هرمز، اظهار کرد: با وجود این، جمهوری اسلامی ایران با بستن تنگه هرمز و محدود کردن جریان انتقال نفت، یکی از ابزارهای مهم قدرت اقتصادی آمریکا را تحت تأثیر قرار داده و هزینه‌های سنگینی را به این کشور تحمیل کرده است. این اقدام نشان داد که کنترل مسیرهای راهبردی انتقال انرژی تا چه اندازه می‌تواند بر معادلات قدرت جهانی اثرگذار باشد.

وی ادامه داد: بسته‌ شدن تنگه هرمز و اختلال در جریان انتقال نفت، موجب افزایش قیمت انرژی شده و فشار اقتصادی بیشتری بر آمریکا وارد کرده است. این تحولات همچنین بر موازنه قدرت‌های جهانی تأثیر گذاشته و زمینه تقویت جایگاه چین در برابر آمریکا را فراهم کرده است.

عضو هیئت‌ رئیسه مجلس با اشاره به بدهی حدود ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا، گفت: افزایش قیمت نفت در کنار بدهی سنگین این کشور، شرایط اقتصادی آمریکا را دشوارتر کرده است. همچنین مشکلات نظام بانکی و افزایش نرخ بهره، فشار مضاعفی بر اقتصاد این کشور وارد می‌کند و ادامه این روند می‌تواند بحران‌های اقتصادی آمریکا را تشدید کند.

ابراهیم‌پور تصریح کرد: آمریکا برای کاهش فشارهای اقتصادی ناچار است قیمت نفت را به سطح پیش از جنگ بازگرداند، اما وقتی جریان انتقال انرژی از مسیر راهبردی تنگه هرمز با اختلال مواجه شده، تحقق این هدف با دشواری جدی روبرو خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: اقدام ایران در بستن تنگه هرمز، پیامدهای اقتصادی این وضعیت را برای آمریکا پرهزینه‌تر کرده است، چراکه افزایش قیمت نفت به صورت مستقیم هزینه تأمین انرژی را برای مردم و صنایع این کشور بالا می‌برد. در چنین شرایطی، مصرف‌کنندگان و بخش‌های صنعتی آمریکا باید هزینه بیشتری برای نفت و انرژی بپردازند.

ابراهیم‌پور در پایان تأکید کرد: تحولات تنگه هرمز نشان می‌دهد که اختلال در جریان انتقال انرژی می‌تواند به ابزاری مؤثر در تغییر معادلات اقتصادی و فشار بر قدرت‌های جهانی تبدیل شود و آمریکا نیز از پیامدهای این وضعیت در امان نخواهد بود.