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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

دویست‌وسی‌وسومین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

دویست‌وسی‌وسومین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - دویست‌وسی‌وسومین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه، شامگاه دوشنبه ۲۷ مهرماه، در چهارراه نوبهار برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وسی‌وسومین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه در ادامه تجمعات شبانه و همزمان با هفته سی‌وچهارم این برنامه‌ها برگزار خواهد شد.

این اجتماع شامگاه دوشنبه ۲۷ مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰ در چهارراه نوبهار کرمانشاه برگزار می‌شود.

برگزارکنندگان این برنامه، حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران را از اهداف برگزاری این اجتماع اعلام کرده‌اند.

تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب نیز از دیگر محورهای اعلام‌شده برای حضور مردم در این تجمع است.

این برنامه همچنین با هدف اعلام خون‌خواهی رهبر شهید برگزار می‌شود و در چارچوب تجمعات شبانه مردم کرمانشاه ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6982838

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