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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

کره شمالی استقرار تسلیحات بیشتر در مرز با کره جنوبی را بررسی می‌کند

کره شمالی استقرار تسلیحات بیشتر در مرز با کره جنوبی را بررسی می‌کند

خواهر رهبر کره شمالی با هشدار درباره بی‌ثباتی وضعیت مرزی، از بررسی استقرار تسلیحات تهاجمی تاکتیکی بیشتر و از سرگیری تبلیغات بلندگویی علیه سئول خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی روز دوشنبه اعلام کرد فرماندهی نظامی کره شمالی در حال بررسی استقرار تسلیحات تهاجمی تاکتیکی بیشتر در امتداد مرز جنوبی این کشور است. به گفته او، از سرگیری پخش پیام‌های تبلیغاتی از طریق بلندگوها و اتخاذ اقدامات دیگر نیز در دستور بررسی قرار دارد.

او ارتش کره جنوبی را به تهدید امنیت نظامیان کره شمالی از طریق شلیک تیرهای هشدار متهم و اعلام کرد سئول از اول اوت تا ۱۷ اکتبر، ۲ هزار و ۸۷۰ نوبت پیام هشدار پخش کرده و ۲۰۱ تیر هشدار شلیک کرده است.

تنش میان دو کره از آوریل ۲۰۲۴ و هم‌زمان با آغاز تقویت استحکامات مرزی از سوی پیونگ‌یانگ افزایش یافته است. ارتش کره جنوبی نیز مدعی شده کره شمالی در سال جاری هزاران نیروی کار را برای مین‌گذاری و احداث حصارهای مرزی به کار گرفته است.

کد مطلب 6982839

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