به گزارش خبرنگار مهر، محسن محرری ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به گزارش عملکرد مالی شهرداری قم در شش‌ماهه نخست سال اظهار کرد: بر اساس آمارهای ارائه‌شده، عملکرد درآمدی ستاد مرکزی و مناطق شهرداری از اهداف تعیین‌شده فراتر رفته و تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی پیش‌بینی‌های درآمدی در بخش‌های مختلف، بیانگر تلاش مجموعه مدیریتی و کارکنان شهرداری است.

وی افزود: تحقق این میزان از درآمد در شرایطی که نگرانی‌هایی درباره تأثیر وضعیت بحرانی و شرایط جنگی بر منابع مالی شهرداری وجود داشت، قابل توجه است و نشان می‌دهد این شرایط تاکنون مانع تحقق اهداف درآمدی پیش‌بینی‌شده نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به تجربه سال گذشته بیان کرد: پیش‌تر نیز تأکید شده بود که شرایط بحرانی تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر تحقق درآمدهای شهرداری نداشته است و عملکرد امسال نیز از تحقق مناسب منابع در مناطق و ستاد مرکزی حکایت دارد.

محرری ضمن قدردانی از تلاش کارکنان مناطق و مجموعه ستادی شهرداری ادامه داد: عملکرد ثبت‌شده در بخش درآمدی نشان‌دهنده پیگیری مسئولان و کارکنان برای تحقق اهداف تعیین‌شده است و این تلاش‌ها شایسته تقدیر است.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی هم‌زمان درآمدها و هزینه‌ها تصریح کرد: در کنار ارزیابی عملکرد مثبت درآمدی، باید وضعیت هزینه‌کرد منابع نیز با دقت بررسی شود تا مشخص شود درآمدهای تحقق‌یافته چگونه در بخش‌های مختلف هزینه شده و چه میزان از تعهدات مالی به پرداخت واقعی منجر شده است.

جزئیات هزینه‌کردها باید روشن شود

عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ارقام مطرح‌شده در گزارش مالی شهرداری اظهار کرد: در بررسی اعداد و ارقام، اختلاف میان درآمدها و هزینه‌ها و همچنین سهم پرداخت‌های غیرنقدی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید مشخص شود چه میزان از هزینه‌های ثبت‌شده از محل منابع نقدی تأمین شده است.

محرری افزود: ثبت هزینه در اسناد مالی لزوماً به معنای پرداخت کامل وجه نیست، زیرا بخشی از هزینه‌ها ممکن است در قالب اسناد تعهدی ثبت شده باشند و هنوز پرداخت نقدی آن‌ها انجام نشده باشد.

وی بیان کرد: برای ارزیابی دقیق عملکرد مالی شهرداری باید میان هزینه‌های ثبت‌شده، تعهدات ایجادشده و پرداخت‌های واقعی تفکیک قائل شد تا تصویر روشنی از وضعیت منابع و مصارف در اختیار اعضای شورا قرار گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: در گزارش ارائه‌شده، ارقام مربوط به درآمدها و هزینه‌ها نیازمند توضیح دقیق‌تر است و باید مشخص شود چه میزان از درآمدهای اعلام‌شده نقدی بوده و چه مقدار از هزینه‌های ثبت‌شده نیز به پرداخت واقعی منجر شده است.

محرری خاطرنشان کرد: بررسی جزئیات جداول مالی و تشریح نحوه ثبت و پرداخت هزینه‌ها می‌تواند ابهامات موجود را برطرف کند و زمینه ارزیابی دقیق‌تر عملکرد شهرداری در نیمه نخست سال را فراهم آورد.

عملکرد مالی باید به پیشرفت پروژه‌ها منجر شود

وی با تأکید بر ضرورت ارتباط میان منابع مالی و اجرای طرح‌های شهری گفت: انتظار می‌رود تحقق درآمدهای شهرداری در نهایت در روند اجرای پروژه‌ها و پیشبرد برنامه‌های مصوب نمود پیدا کند و گزارش عملکرد مالی نیز امکان بررسی میزان تحقق این اهداف را فراهم سازد.

عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: ارزیابی عملکرد شهرداری نباید صرفاً به میزان تحقق درآمدها یا ثبت هزینه‌ها محدود شود، بلکه لازم است وضعیت پرداخت تعهدات و میزان پیشرفت پروژه‌ها نیز در کنار اطلاعات مالی مورد توجه قرار گیرد.

محرری تأکید کرد: شفافیت در ارائه آمار درآمدها، هزینه‌ها و پرداخت‌های انجام‌شده، امکان نظارت دقیق‌تر شورای اسلامی شهر بر عملکرد مجموعه شهرداری را فراهم می‌کند و به مشخص شدن وضعیت واقعی منابع و مصارف کمک خواهد کرد.

وی در پایان با اشاره به ضرورت بررسی گزارش‌های مالی شهرداری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود جزئیات عملکرد مالی به‌گونه‌ای ارائه شود که وضعیت هزینه‌کرد منابع، میزان تعهدات پرداخت‌نشده و روند اجرای پروژه‌ها برای اعضای شورا روشن باشد و امکان ارزیابی دقیق عملکرد مجموعه فراهم شود.

