دادستان گلپایگان دستور توقیف خودروی آفرودسواران را صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد حسینی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گلپایگان در پی گزارش رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان، طی دستوری رسمی از فرمانده انتظامی گلپایگان خواست همه عوامل انتظامی با نیروهای منابع طبیعی همکاری کامل داشته باشند.

بر اساس این دستور، در صورتی که وسایل نقلیه بدون مجوز وارد اراضی ملی شوند و این تردد منجر به تصرف یا تخریب عرصه‌های منابع طبیعی گردد، مأموران انتظامی مکلف‌اند وسیله نقلیه را توقیف کنند و با هماهنگی قاضی کشیک، ضمن تشکیل پرونده، متخلفان را برای طی مراحل قانونی به دادگستری معرفی کنند.

این اقدام در راستای صیانت از انفال، حفظ حقوق عامه و پیشگیری از تخریب عرصه‌های ملی انجام شده و نشان‌دهنده ورود قاطع دستگاه قضایی شهرستان به موضوع تخلفات آفرودسواری در منابع طبیعی است.