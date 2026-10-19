مدیرعامل آبفای کرمانشاه: بیش از ۱۸ کیلومتر شبکه فاضلاب اجرا شد

رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، توسعه و بهسازی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب را در دستور کار قرار داد و در این مدت ۱۸ هزار و ۶۰۱ متر شبکه جدید اجرا شد.

وی افزود: در همین بازه زمانی، بیش از ۷ هزار و ۶۵۱ متر از خطوط موجود فاضلاب نیز اصلاح و بازسازی شد تا زیرساخت‌های این بخش بهبود یابد و پایداری شبکه افزایش پیدا کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکلات شبکه تصریح کرد: طی نیمه نخست امسال، ۱۲ هزار و ۸۷۰ مورد حادثه در شبکه فاضلاب رسیدگی و رفع شد که این اقدامات با هدف جلوگیری از اختلال در خدمات‌رسانی به مشترکان انجام گرفت.

داودی همچنین از انجام مطالعات طراحی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و خطوط انتقال خبر داد و گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، مطالعات مربوط به ۹۱۷ کیلومتر از این شبکه‌ها و خطوط انتقال انجام شده است تا زمینه برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در سطح استان فراهم شود.

وی با اشاره به جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب استان خاطرنشان کرد: یک میلیون و ۲۳۶ هزار و ۹۰۰ نفر در استان کرمانشاه تحت پوشش این شبکه قرار دارند و توسعه خدمات فاضلاب برای این جمعیت، به اجرای مستمر طرح‌های عمرانی و نگهداری زیرساخت‌ها نیاز دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: توسعه و بهسازی شبکه‌های فاضلاب علاوه بر ارتقای بهداشت عمومی، در حفاظت از محیط زیست و بهبود کیفیت زندگی شهروندان نقش مؤثری دارد و اجرای پروژه‌های این بخش همچنان دنبال می‌شود.