پردیس مهر هماگ؛ از توسعه زیرساخت سینما تا مطالبه رونق فرهنگی در بجنورد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ سینما فقط پرده‌ای بزرگ و چند ردیف صندلی نیست؛ گاهی پنجره‌ای است رو به جهان‌های تازه، فرصتی برای کنار هم نشستن خانواده‌ها، دریچه‌ای برای دیدن روایت‌های متفاوت از زندگی و بستری برای گفت‌وگو درباره جامعه، فرهنگ و انسان. برای شهری که سال‌ها از دسترسی به یک مجموعه سینمایی مجهز و حرفه‌ای محروم بوده، بازگشت سینما به زندگی روزمره مردم می‌تواند فراتر از افتتاح چند سالن و اضافه شدن یک فضای تفریحی باشد؛ اتفاقی که ظرفیت تغییر عادت‌های فرهنگی، ایجاد نشاط اجتماعی و جان گرفتن دوباره فعالیت‌های هنری را در خود دارد.

بجنورد، مرکز خراسان شمالی، سال‌ها با کمبود زیرساخت‌های سینمایی روبه‌رو بوده است؛ کمبودی که به‌تدریج بخشی از ارتباط شهروندان با تجربه جمعی تماشای فیلم را کمرنگ کرد. در چنین شرایطی، پردیس سینمایی مهر هماگ با سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰ میلیارد تومان و برخورداری از هفت سالن سینمایی، به یکی از مهم‌ترین اتفاق‌های زیرساختی حوزه فرهنگ و هنر استان تبدیل شده است؛ مجموعه‌ای که می‌تواند فرصتی تازه برای تماشای آثار سینمایی، حضور خانواده‌ها در فضاهای فرهنگی و تقویت پیوند مردم با هنر هفتم فراهم کند.

این پردیس که با مشارکت مؤسسه سینمایی بهمن‌سبز حوزه هنری توسعه یافته، پیش از مراسم رسمی افتتاح نیز فعالیت خود را آغاز کرده است و قرار است مراسم افتتاح رسمی آن با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس حوزه هنری کشور برگزار شود. با این حال، اهمیت مهر هماگ را نمی‌توان تنها با هزینه ساخت، تعداد سالن‌ها یا مراسم افتتاح آن سنجید؛ پرسش اصلی این است که آیا این مجموعه می‌تواند به بخشی پایدار از زندگی فرهنگی مردم بجنورد تبدیل شود و چه شرایطی برای تداوم فعالیت و استقبال مخاطبان از آن لازم است؟

گفت‌وگو با سینماگران، مدیران فرهنگی و نماینده مردم خراسان شمالی نشان می‌دهد که افتتاح این پردیس، در کنار امیدواری به توسعه امکانات سینمایی، بار دیگر مجموعه‌ای از مطالبه‌ها را پیش روی مسئولان قرار داده است؛ از ضرورت تولید فیلم‌های باکیفیت و متناسب با سلیقه مخاطبان گرفته تا حمایت اقتصادی از سینماها، توجه به استعدادهای بومی، گسترش برنامه‌های آموزشی و ایجاد پیوندی مؤثر میان تولید، نمایش و جذب مخاطب.

پایان سال‌های کمبود؛ بجنورد به سینمای حرفه‌ای نیاز داشت

امیر بیاتی، مدرس سینما، نویسنده و کارگردان، با اشاره به ضرورت ایجاد مجموعه‌ای مانند پردیس سینمایی مهر هماگ در بجنورد، اظهار کرد: این شهر به چنین مجموعه‌ای نیاز داشت؛ چراکه در گذشته سه سینما در بجنورد فعالیت می‌کردند، اما آخرین سالن سینمایی شهر حدود ۲۰ سال پیش تعطیل شد و پس از آن، برای نمایش فیلم از سالن‌های اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده می‌شد.

وی با بیان اینکه استفاده از سالن‌های چندمنظوره نمی‌تواند جایگزین یک سینمای حرفه‌ای شود، افزود: سینما به امکانات تخصصی، تجهیزات مناسب و شرایط استاندارد نمایش نیاز دارد و تماشاگر باید بتواند فیلم را در فضایی متناسب با ویژگی‌های فنی و هنری آن ببیند.

این کارگردان با تأکید بر اینکه دسترسی به امکانات سینمایی نباید به شهرهای بزرگ محدود شود، تصریح کرد: مردم شهرهای کوچک و دورافتاده نیز باید بتوانند از سالن‌های مجهز و استاندارد بهره‌مند شوند. توسعه چنین فضاهایی بخشی از عدالت فرهنگی است و می‌تواند فرصت استفاده از محصولات فرهنگی را برای گروه‌های مختلف جامعه فراهم کند.

بیاتی با اشاره به ظرفیت مجموعه‌های تجاری و تفریحی چندمنظوره ادامه داد: وقتی سینما در کنار دیگر امکانات تفریحی و خدماتی قرار می‌گیرد، خانواده‌ها می‌توانند برنامه‌های متنوع‌تری برای اوقات فراغت خود داشته باشند. این موضوع در جذب مخاطب و تبدیل سینما به یکی از انتخاب‌های روزمره خانواده‌ها اهمیت دارد.

سینما رفتن در سبد فرهنگی بسیاری از خانواده‌ها جایگاه ثابتی پیدا نکرده است؛

وی با بیان اینکه هنوز سینما رفتن در سبد فرهنگی بسیاری از خانواده‌ها جایگاه ثابتی پیدا نکرده است، گفت: یکی از مشکلات این حوزه، اطلاع‌رسانی و تبلیغات ناکافی درباره فیلم‌ها و برنامه‌های سینمایی است. از سوی دیگر، بخشی از آثار اکران‌شده نیز ممکن است نتواند مخاطبان گسترده‌ای را جذب کند؛ مسئله‌ای که تنها به یک شهر محدود نیست و در سطح کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

این مدرس سینما، هزینه‌های حضور خانوادگی در سینما را از دیگر عوامل تأثیرگذار بر میزان استقبال مردم دانست و افزود: وقتی یک خانواده چهار یا پنج نفره هزینه بلیت و رفت‌وآمد را در نظر می‌گیرد، ممکن است تماشای فیلم از برنامه‌های تفریحی آن‌ها حذف شود. بنابراین، برای رونق سینما باید هم به کیفیت و جذابیت آثار توجه کرد و هم شرایط اقتصادی و فرهنگی مخاطبان را در نظر گرفت.

بیاتی همچنین بر ضرورت تنوع‌بخشی به برنامه‌های سینمایی تأکید کرد و گفت: سینماها نباید تنها به نمایش روزمره فیلم‌های اکران‌شده محدود شوند. با رعایت قوانین و ضوابط موجود، می‌توان برنامه‌هایی مانند نمایش آثار شاخص تاریخ سینما، مرور آثار کارگردانان، نشست‌های تخصصی و برنامه‌های مرتبط با تاریخ سینما را نیز در نظر گرفت تا مخاطبان با انگیزه‌های متفاوت به سالن‌ها مراجعه کنند.

به گفته وی، چنین برنامه‌هایی می‌تواند علاوه بر جذب علاقه‌مندان جدی سینما، به افزایش شناخت عمومی از هنر هفتم و شکل‌گیری ارتباطی عمیق‌تر میان مخاطبان و سینما کمک کند.

سینمای مجهز بدون حمایت اقتصادی دوام نمی‌آورد

مصطفی سعیدی، کارگردان و مدیر تصویربرداری، نیز پردیس سینمایی مهر هماگ را از مجموعه‌های مجهز سینمایی استان دانست و اظهار کرد: این پردیس از نظر امکانات فنی، ظرفیت مناسبی برای نمایش فیلم دارد و می‌تواند تجربه متفاوتی از تماشای آثار سینمایی را برای مخاطبان فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه تفاوت میان یک سالن معمولی و سینمای حرفه‌ای ممکن است برای همه مخاطبان روشن نباشد، افزود: کیفیت صدا، تصویر، تجهیزات نمایش و شرایط آکوستیکی سالن، در تجربه تماشای فیلم تأثیر مستقیم دارد و لازم است درباره اهمیت این ویژگی‌ها نیز اطلاع‌رسانی شود.

این کارگردان با تأکید بر ضرورت توسعه سالن‌های سینمایی در دیگر نقاط استان تصریح کرد: توسعه و بازسازی سینماها به منابع مالی نیاز دارد و سرمایه‌گذاری در این حوزه، به‌ویژه برای بخش خصوصی، همیشه از نظر اقتصادی جذاب نیست. هزینه ایجاد و تجهیز یک مجموعه سینمایی بالاست، در حالی که درآمد حاصل از فروش بلیت لزوماً امکان بازگشت سریع سرمایه را فراهم نمی‌کند.

ایجاد سینماهای استاندارد در شهرهای مختلف، گامی در جهت تحقق عدالت فرهنگی است

سعیدی ادامه داد: نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی به‌تنهایی مسئول توسعه زیرساخت‌های سینمایی باشد. اگر قرار است در شهرهای مختلف سالن‌های استاندارد ایجاد شود، باید حمایت‌های مالی و شرایط مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم شود.

وی با اشاره به نقش مجموعه‌های فرهنگی وابسته به حوزه هنری در توسعه زیرساخت‌های سینمایی گفت: ایجاد سینماهای استاندارد در شهرهای مختلف، گامی در جهت تحقق عدالت فرهنگی است و فعالیت مؤسسه سینمایی بهمن‌سبز نیز در این مسیر اهمیت دارد.

این مدیر تصویربرداری با بیان اینکه در یکی دو سال گذشته توجه بیشتری به زیرساخت‌های سینمایی شده است، افزود: با وجود این، شنیدن خبر لغو قراردادهای مربوط به ایجاد دو سالن سینمایی نیز نگران‌کننده است؛ چراکه سرمایه‌گذاران و مجموعه‌هایی که برای ساخت و تجهیز سینما هزینه می‌کنند، انتظار دارند امکان بهره‌برداری از این امکانات و بازگشت سرمایه فراهم باشد.

سعیدی تأکید کرد: توسعه سینما تنها به ساخت سالن و نصب تجهیزات محدود نمی‌شود، بلکه باید برای ادامه فعالیت، تأمین هزینه‌ها و حفظ کیفیت خدمات نیز برنامه داشت. زیرساخت زمانی به یک دستاورد ماندگار تبدیل می‌شود که امکان بهره‌برداری پایدار از آن وجود داشته باشد.

سالن استاندارد و فیلم خوب؛ دو ضلع رونق سینما

رضا غلامی مطلق، مدرس سینما، استاد دانشگاه و مستندساز، با اشاره به اهمیت ایجاد مراکز فرهنگی، هنری و تفریحی در شهرها اظهار کرد: سینما از جمله امکانات ضروری برای شهرها، به‌ویژه مراکز استان‌هاست و بجنورد نیز به مجموعه‌ای مجهز و متناسب با نیازهای فرهنگی شهروندان احتیاج داشت.

وی با بیان اینکه توسعه سالن‌های سینمایی باید هم‌زمان با توجه به کیفیت تولیدات سینمایی دنبال شود، افزود: سالن سینمای مناسب و فیلم خوب، لازم و ملزوم یکدیگرند. اگر سالن استاندارد داشته باشیم، اما فیلم‌های جذاب و باکیفیت در اختیار مخاطب قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً با ایجاد زیرساخت، استقبال گسترده‌ای شکل بگیرد. از سوی دیگر، آثار خوب نیز برای دیده شدن به امکانات مناسب نمایش نیاز دارند.

این مستندساز با تأکید بر اینکه توسعه سینماها در نقاط مختلف کشور به تحقق عدالت فرهنگی کمک می‌کند، تصریح کرد: مردم شهرهای مختلف باید فرصت تجربه تماشای فیلم در سالن‌های استاندارد را داشته باشند و این امکان نباید تنها در اختیار ساکنان کلان‌شهرها باشد.

تماشای فیلم در خانه یا از طریق ابزارهای دیجیتال، هرچند دسترسی به آثار را آسان‌تر کرده است

غلامی مطلق با اشاره به گسترش ابزارهای دیجیتال و امکان تماشای فیلم از طریق تلفن همراه، رایانه و دیگر وسایل شخصی ادامه داد: تماشای فیلم در خانه یا از طریق ابزارهای دیجیتال، هرچند دسترسی به آثار را آسان‌تر کرده است، اما نمی‌تواند به‌طور کامل جای تجربه تماشای فیلم روی پرده بزرگ، بهره‌مندی از کیفیت مناسب صدا و تصویر و حضور جمعی در سالن سینما را بگیرد.

وی با اشاره به سابقه سینما در بجنورد گفت: پس از تعطیلی سینماهای قدیمی، بخشی از عادت سینما رفتن در میان مردم کمرنگ شد. در دوره‌هایی نیز سالن‌هایی مانند سینما گلشن و سینما عمیق به نمایش فیلم اختصاص داشتند، اما محدودیت‌های مربوط به سالن، پرده نمایش و فضای عمومی، بر کیفیت تجربه مخاطب تأثیر می‌گذاشت.

این مدرس سینما افزود: ایجاد مجموعه‌های تجاری و تفریحی جدید، از جمله مهر هماگ و طلای سفید، فرصت تازه‌ای برای حضور سینما در زندگی شهری فراهم کرده است. با این حال، برای اینکه این ظرفیت به رونق واقعی سینما منجر شود، باید در کنار زیرساخت مناسب، تولید و اکران آثار جذاب نیز مورد توجه قرار گیرد.

غلامی مطلق خاطرنشان کرد: اگر توسعه سالن‌های سینمایی با حمایت از تولید فیلم‌های باکیفیت همراه شود، می‌توان امیدوار بود که ارتباط مردم با سینما تقویت شود و این هنر بار دیگر جایگاه پررنگ‌تری در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهروندان پیدا کند.

سینما؛ یک حق فرهنگی برای همه نسل‌ها

حامد ظریفیان، مدیر تصویربرداری، مدرس و کارگردان، نیز دسترسی به سالن سینمای استاندارد را از نیازهای فرهنگی شهروندان دانست و اظهار کرد: برخورداری از امکانات مناسب برای تماشای فیلم، امتیازی ویژه برای یک شهر یا گروه خاص نیست، بلکه بخشی از حقوق فرهنگی مردم به شمار می‌رود.

وی با اشاره به سال‌های طولانی کمبود سالن حرفه‌ای در بجنورد افزود: در چنین شرایطی، ایجاد پردیس سینمایی مهر هماگ اتفاقی ارزشمند است و می‌تواند امکان تازه‌ای برای ارتباط مردم با سینما فراهم کند.

این هنرمند با بیان اینکه ارزیابی دقیق میزان استقبال مخاطبان به آمار و اطلاعات مشخص نیاز دارد، تصریح کرد: درباره تعداد مخاطبان نمی‌توان بدون داده‌های دقیق قضاوت کرد، اما آنچه روشن است، اهمیت وجود چنین مجموعه‌ای در فضای فرهنگی شهر است.

ظریفیان با تأکید بر ضرورت توجه به تنوع سلیقه‌های مخاطبان ادامه داد: ماندگاری ارتباط مردم با سینما به این بستگی دارد که آثار متنوعی برای گروه‌های مختلف سنی و سلیقه‌های متفاوت در نظر گرفته شود. اگر مخاطب احساس کند انتخاب‌های محدودی دارد، ممکن است در ادامه انگیزه کمتری برای مراجعه به سالن سینما پیدا کند.

وی تنوع‌بخشی به آثار قابل نمایش، از جمله فراهم کردن امکان دسترسی به فیلم‌های خارجی در چارچوب ضوابط و مقررات، را یکی از راه‌های گسترش انتخاب مخاطبان دانست و گفت: وجود یک پردیس سینمایی مجهز در بجنورد، فارغ از اینکه در ابتدای فعالیت چه تعداد مخاطب داشته باشد، ظرفیت ارزشمندی است؛ ظرفیتی که باید با برنامه‌ریزی و توجه به نیازهای مردم حفظ و تقویت شود.

به گفته این کارگردان، پردیس مهر هماگ می‌تواند زمینه‌ای برای بازگشت تدریجی سینما به برنامه‌های فرهنگی شهروندان باشد، مشروط بر آنکه فعالیت آن با شناخت مخاطب، تنوع در اکران و توجه مستمر به کیفیت خدمات همراه شود.

از تماشای فیلم تا پرورش استعدادهای سینمایی

محمدتقی علی‌آبادی، مدرس، تدوینگر و کارگردان، با تأکید بر ضرورت فراهم شدن فرصت‌های برابر برای علاقه‌مندان به سینما در نقاط مختلف کشور اظهار کرد: استعدادهای سینمایی تنها در شهرهای بزرگ متمرکز نیستند و در شهرهای کوچک و روستاها نیز افراد مستعدی وجود دارند که در صورت برخورداری از امکانات و فرصت‌های مناسب، می‌توانند مسیر حرفه‌ای خود را در این حوزه دنبال کنند.

وی افزود: برای رشد سینما، تنها داشتن سالن نمایش کافی نیست، بلکه باید مراکز آموزشی و بسترهایی برای شناسایی و پرورش استعدادها نیز وجود داشته باشد. دسترسی به آموزش و تماشای آثار سینمایی می‌تواند به جوانان کمک کند تا توانایی‌های خود را بهتر بشناسند و با مسیرهای مختلف فعالیت در این عرصه آشنا شوند.

نباید همه امکانات سینمایی و آموزشی در مراکز استان‌ها متمرکز شود

این کارگردان با اشاره به اهمیت توزیع متوازن امکانات فرهنگی در استان‌ها و شهرستان‌ها تصریح کرد: نباید همه امکانات سینمایی و آموزشی در مراکز استان‌ها متمرکز شود. علاقه‌مندان در شهرهای کوچک نیز باید بتوانند به امکانات لازم برای یادگیری، تجربه‌اندوزی و ورود به فعالیت‌های هنری دسترسی داشته باشند.

علی‌آبادی با اشاره به برگزاری پاتوق‌های هفتگی سینما در پردیس مهر هماگ با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران، این برنامه‌ها را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: برگزاری چنین نشست‌هایی می‌تواند فرصت مناسبی برای علاقه‌مندان فراهم کند تا در فضایی تخصصی‌تر با سینما آشنا شوند، درباره آثار گفت‌وگو کنند و ارتباط بیشتری با فعالان این حوزه داشته باشند.

وی ادامه داد: این برنامه‌ها نشان می‌دهد که یک مجموعه سینمایی می‌تواند فراتر از نمایش فیلم فعالیت کند و به بستری برای آموزش، تبادل تجربه و ارتباط میان نسل‌های مختلف علاقه‌مندان تبدیل شود.

این مدرس سینما تأکید کرد: اگر در کنار نمایش آثار، برنامه‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی و فرصت‌های تعامل هنری نیز استمرار داشته باشد، پردیس سینمایی مهر هماگ می‌تواند نقش مؤثرتری در شناسایی و تقویت استعدادهای بومی ایفا کند؛ استعدادهایی که برای رشد و دیده شدن، به امکانات و فرصت‌های مناسب نیاز دارند.

پاکمهر: پردیس مهر هماگ فراتر از یک مجموعه سینمایی است

سید محمد پاکمهر، رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی، با اشاره به نقش حوزه هنری در ایجاد و توسعه مجموعه‌های سینمایی اظهار کرد: راه‌اندازی چنین فضاهایی در مسیر تحقق عدالت فرهنگی قرار دارد و می‌تواند به حضور پررنگ‌تر فرهنگ و هنر در زندگی روزمره مردم کمک کند.

وی با بیان اینکه کارکرد سینما به نمایش فیلم محدود نمی‌شود، افزود: سینما ظرفیت انتقال مفاهیم فرهنگی و اجتماعی، طرح مسائل جامعه، تقویت هویت ملی و انقلابی و ایجاد زمینه گفت‌وگو میان نسل‌های مختلف را دارد. به همین دلیل، توسعه زیرساخت‌های سینمایی را باید بخشی از برنامه گسترده‌تر توسعه فرهنگی جامعه دانست.

اهمیت این مجموعه تنها در اضافه شدن چند سالن سینمایی خلاصه نمی‌شود

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با اشاره به اهمیت افتتاح رسمی پردیس سینمایی مهر هماگ بجنورد تصریح کرد: اهمیت این مجموعه تنها در اضافه شدن چند سالن سینمایی خلاصه نمی‌شود، بلکه می‌تواند زمینه افزایش فعالیت‌های فرهنگی خانواده‌ها، فراهم شدن فرصت‌های بیشتر برای حضور جوانان در محیط‌های هنری و افزایش پویایی فرهنگی شهر را فراهم کند.

پاکمهر با تأکید بر ضرورت توجه به محتوای آثار سینمایی ادامه داد: ایجاد زیرساخت مناسب زمانی اثرگذاری بیشتری خواهد داشت که با اکران فیلم‌های باکیفیت و متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، حمایت از هنرمندان و برنامه‌ریزی مستمر فرهنگی همراه باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که پردیس سینمایی مهر هماگ به مرکزی برای رونق فرهنگی بجنورد تبدیل شود و علاوه بر نمایش آثار سینمایی، در زمینه شناسایی استعدادهای هنری و تقویت نشاط اجتماعی خانواده‌ها نیز نقش‌آفرینی کند.

این نماینده مجلس بیان کرد: زمانی می‌توان از تحقق عدالت فرهنگی سخن گفت که امکانات فرهنگی و هنری در دسترس اقشار مختلف جامعه قرار گیرد و مردم بتوانند آثار توسعه را در زندگی روزمره خود لمس کنند.

اریان: توسعه سینما به زنجیره‌ای از تولید تا جذب مخاطب نیاز دارد

مهدی اریان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های سینمایی اظهار کرد: ایجاد امکانات مناسب نمایش فیلم، زمانی به یک دستاورد ماندگار فرهنگی تبدیل می‌شود که در کنار آن، برای جذب مخاطب، ارتقای کیفیت اکران‌ها و حمایت از تولید آثار سینمایی نیز برنامه‌ریزی شود.

وی با بیان اینکه سینما یکی از رسانه‌های مهم ارتباطی در جامعه امروز است، افزود: سینما علاوه بر ایجاد سرگرمی، فرصتی برای پرداختن به مسائل اجتماعی، بازتاب تجربه‌های انسانی و شکل‌گیری گفت‌وگوی فرهنگی میان افراد و نسل‌های مختلف فراهم می‌کند. از این رو، توسعه این حوزه می‌تواند در تقویت نشاط اجتماعی و گسترش فعالیت‌های فرهنگی مؤثر باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی با اشاره به ظرفیت پردیس مهر هماگ گفت: این مجموعه می‌تواند گزینه‌های فرهنگی شهروندان را متنوع‌تر کند، اما هویت واقعی یک پردیس سینمایی با کیفیت خدمات، تنوع آثار قابل نمایش و ارتباط مستمر با مخاطبان شکل می‌گیرد.

صرف ایجاد سالن‌های جدید نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده استقبال پایدار مردم باشد؛

اریان با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای نسل جوان ادامه داد: مخاطبان امروز با گزینه‌های متعدد رسانه‌ای روبه‌رو هستند و برای جذب آن‌ها باید تجربه‌ای جذاب، باکیفیت و متناسب با نیازها و سلیقه‌های گروه‌های مختلف فراهم شود. صرف ایجاد سالن‌های جدید نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده استقبال پایدار مردم باشد.

وی حمایت از هنرمندان و فیلم‌سازان استان را نیز ضروری دانست و تصریح کرد: خراسان شمالی از ظرفیت‌های فرهنگی، خلاقانه و انسانی قابل توجهی برخوردار است که باید فرصت دیده شدن پیدا کنند. پیوند میان زیرساخت‌های نمایش فیلم و توان تولید هنرمندان بومی می‌تواند زمینه فعالیت حرفه‌ای بیشتر و معرفی استعدادهای استان را فراهم کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: توسعه سینما باید در قالب زنجیره‌ای پیوسته از تولید، توزیع و نمایش تا ارتباط با مخاطب دیده شود. اگر این بخش‌ها در کنار یکدیگر تقویت شوند، زیرساخت‌های ایجادشده نیز اثرگذاری بیشتری خواهند داشت.

اریان با بیان اینکه سینما می‌تواند تجربه‌ای مشترک برای خانواده‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی ایجاد کند، افزود: استمرار برنامه‌ها و جذب مخاطبان متنوع، نقش مهمی در تبدیل سالن‌های سینما به مراکز فعال فرهنگی دارد. پردیس مهر هماگ فرصتی برای بازنگری در ظرفیت‌های نمایش فیلم و تقویت ارتباط مردم بجنورد با سینماست؛ فرصتی که بهره‌گیری از آن به همکاری نهادهای فرهنگی، سینماگران و هنرمندان نیاز دارد.

صدیقی‌کلاته: سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی برای توسعه زیرساخت سینمایی استان

اکرم صدیقی‌کلاته، رئیس حوزه هنری خراسان شمالی، با اشاره به افتتاح پردیس سینمایی مهر هماگ بجنورد اظهار کرد: این مجموعه با صرف اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان و با برخورداری از هفت سالن سینمایی، گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری استان به شمار می‌رود.

وی افزود: راه‌اندازی این پردیس سینمایی حاصل تلاش برای فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب‌تر در حوزه فرهنگ و هنر است و می‌تواند ظرفیت تازه‌ای برای اکران آثار سینمایی، افزایش دسترسی مردم به خدمات فرهنگی و تقویت جریان سینما در خراسان شمالی ایجاد کند.

رئیس حوزه هنری خراسان شمالی با بیان اینکه توسعه فضاهای فرهنگی از نیازهای مهم جامعه امروز است، تصریح کرد: سینما صرفاً محلی برای تماشای فیلم نیست، بلکه بستری برای انتقال مفاهیم فرهنگی، طرح مسائل اجتماعی، تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی و ایجاد فرصت تعامل میان خانواده‌ها و نسل‌های مختلف جامعه محسوب می‌شود.

صدیقی‌کلاته ادامه داد: تلاش حوزه هنری این است که با ایجاد و توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، امکان بهره‌مندی اقشار مختلف مردم از محصولات فرهنگی فراهم شود. پردیس سینمایی مهر هماگ نیز در همین مسیر تعریف شده است تا شهروندان بجنوردی بتوانند در فضایی مناسب‌تر به تماشای آثار سینمایی بنشینند و از امکانات فرهنگی بیشتری برخوردار شوند.

وی با اشاره به ظرفیت هفت سالن این مجموعه گفت: برخورداری از چند سالن سینمایی، امکان برنامه‌ریزی متنوع‌تر برای اکران فیلم‌ها و پاسخ‌گویی بهتر به سلیقه‌های مختلف مخاطبان را فراهم می‌کند. این ظرفیت می‌تواند زمینه نمایش هم‌زمان آثار متنوع و افزایش فرصت انتخاب برای خانواده‌ها و علاقه‌مندان سینما را مهیا کند.

ایجاد ارتباط پایدار میان مردم و محصولات فرهنگی است

رئیس حوزه هنری خراسان شمالی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف مهم در توسعه زیرساخت‌های سینمایی، ایجاد ارتباط پایدار میان مردم و محصولات فرهنگی است. برای تحقق این هدف، در کنار فراهم کردن امکانات فیزیکی، باید به کیفیت اکران‌ها، تنوع آثار، جذب مخاطب و برنامه‌ریزی مستمر فرهنگی نیز توجه شود.

صدیقی‌کلاته با تأکید بر ضرورت حمایت از هنرمندان استان اظهار کرد: خراسان شمالی ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه فرهنگ و هنر دارد و توسعه زیرساخت‌های سینمایی می‌تواند فرصتی برای تقویت فعالیت‌های هنری و معرفی استعدادهای بومی فراهم کند. پیوند میان امکانات نمایش فیلم و توانمندی هنرمندان، زمینه‌ای برای پویایی بیشتر فضای فرهنگی استان خواهد بود.

سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است

وی افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است؛ چراکه دسترسی به امکانات فرهنگی مناسب می‌تواند به افزایش نشاط اجتماعی، غنی‌سازی اوقات فراغت و تقویت ارتباط نسل جوان با هنر کمک کند. از این رو، بهره‌برداری از پردیس سینمایی مهر هماگ باید آغاز مسیری برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این مجموعه باشد.

رئیس حوزه هنری خراسان شمالی در پایان تأکید کرد: امیدواریم پردیس سینمایی مهر هماگ با استقبال مردم و برنامه‌ریزی مناسب برای فعالیت مستمر، به یکی از مراکز اثرگذار فرهنگی بجنورد تبدیل شود و بتواند در کنار نمایش آثار سینمایی، به گسترش فرهنگ تماشای فیلم و تقویت جایگاه سینما در زندگی مردم کمک کند.

از افتتاح یک پردیس تا ساختن آینده سینما در خراسان شمالی

افتتاح رسمی پردیس سینمایی مهر هماگ بجنورد را می‌توان نقطه‌ای مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های فرهنگی خراسان شمالی دانست؛ مجموعه‌ای که با هفت سالن سینمایی و سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰ میلیارد تومانی، امکان تازه‌ای برای نمایش فیلم و حضور بیشتر مردم در فضاهای فرهنگی فراهم کرده است. با این حال، آنچه در گفت‌وگو با سینماگران، مسئولان فرهنگی و نماینده مردم استان تکرار می‌شود، یک نکته اساسی است: ساخت سالن سینما آغاز راه است، نه پایان آن.

تجربه سینماگران نشان می‌دهد که رونق سینما به مجموعه‌ای از عوامل وابسته است. سالن مجهز باید با فیلم‌های جذاب و باکیفیت همراه باشد؛ برنامه‌های اکران باید بتوانند سلیقه‌های مختلف را پوشش دهند؛ تبلیغات و اطلاع‌رسانی باید مخاطب را از آثار و رویدادهای سینمایی آگاه کند و هزینه‌های فعالیت نیز به شکلی مدیریت شود که استمرار خدمات و حفظ کیفیت امکان‌پذیر باشد. در غیر این صورت، حتی پیشرفته‌ترین تجهیزات هم نمی‌توانند به‌تنهایی تضمین‌کننده حضور پایدار مخاطبان باشند.

از سوی دیگر، سینما تنها یک فعالیت تجاری یا تفریحی نیست. این هنر می‌تواند در ایجاد تجربه مشترک میان خانواده‌ها، افزایش نشاط اجتماعی، طرح مسائل جامعه و گسترش گفت‌وگوی فرهنگی نقش داشته باشد. برای شهری مانند بجنورد که سال‌ها با کمبود سینمای حرفه‌ای مواجه بوده، تقویت چنین فضایی فرصتی برای بازسازی عادت‌های فرهنگی و افزایش سهم هنر در زندگی روزمره شهروندان است.

خراسان شمالی برای برخورداری از یک جریان سینمایی پویا، به سالن‌های مناسب نیاز دارد

موضوع مهم دیگر، پیوند دادن زیرساخت‌های نمایش با توانمندی هنرمندان بومی است. خراسان شمالی برای برخورداری از یک جریان سینمایی پویا، به سالن‌های مناسب نیاز دارد، اما در کنار آن باید زمینه آموزش، شناسایی استعدادها، تولید آثار و معرفی فیلم‌سازان استان نیز فراهم شود. برگزاری پاتوق‌های سینمایی، نشست‌های تخصصی و برنامه‌های آموزشی می‌تواند پردیس مهر هماگ را از یک محل صرفاً نمایشی به فضایی برای تعامل، یادگیری و رشد هنری تبدیل کند.

در این مسیر، حمایت اقتصادی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. ایجاد و تجهیز سینما هزینه‌بر است و ادامه فعالیت آن به برنامه‌ریزی مالی، مدیریت مناسب و شرایطی نیاز دارد که امکان بهره‌برداری پایدار را فراهم کند. حمایت از زیرساخت‌های فرهنگی نباید به مرحله ساخت و افتتاح محدود بماند؛ بلکه باید تداوم فعالیت، کیفیت خدمات و امکان توسعه برنامه‌ها را نیز در بر بگیرد.

پردیس مهر هماگ اکنون فرصتی پیش روی بجنورد قرار داده است

پردیس مهر هماگ اکنون فرصتی پیش روی بجنورد قرار داده است؛ فرصتی برای آنکه سینما بار دیگر به یکی از انتخاب‌های فرهنگی خانواده‌ها تبدیل شود، جوانان با فضای حرفه‌ای‌تری برای آشنایی با هنر هفتم روبه‌رو شوند و استعدادهای بومی امکان بیشتری برای دیده شدن پیدا کنند. تحقق این هدف، نیازمند همراهی حوزه هنری، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سینماگران، هنرمندان، بخش خصوصی و البته خود مردم است.

در نهایت، موفقیت مهر هماگ نه فقط با تعداد سالن‌های آن، بلکه با تعداد مخاطبانی سنجیده می‌شود که بار دیگر سینما را در برنامه زندگی خود قرار می‌دهند؛ با فیلم‌هایی که فرصت دیده شدن پیدا می‌کنند، با استعدادهایی که مسیر فعالیت حرفه‌ای را می‌یابند و با خانواده‌هایی که سینما را فرصتی برای تجربه‌ای مشترک و فرهنگی می‌دانند.

اگر این مجموعه بتواند از ظرفیت هفت سالن خود به‌درستی استفاده کند، به تنوع اکران و کیفیت آثار توجه داشته باشد، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی را استمرار بخشد و ارتباطی واقعی با هنرمندان و مخاطبان برقرار کند، سرمایه‌گذاری انجام‌شده می‌تواند به دستاوردی فراتر از ساخت یک مجموعه سینمایی تبدیل شود؛ دستاوردی که در آن، سینما نه فضایی دور از زندگی مردم، بلکه بخشی زنده و اثرگذار از هویت فرهنگی بجنورد و خراسان شمالی خواهد بود.