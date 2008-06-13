شرکت سرب و روی زنجان به خارج از شهر منتقل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جواد تاراسی، عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا 30 کیلومتری شهر زنجان حق ایجاد صنایع آلاینده برای هیچ کس وجود ندارد و آمادگی لازم جهت مکان یابی برای صنایعی که آلودگی زیست محیطی برای استان ایجاد نکند، وجود دارد.

وی تاکید کرد: هیچ صنعت و یا واحد تولیدی حق ندارد در داخل این محدوده مستقر شود.

تاراسی ادامه داد: مدیران فعلی استان به هیچ وجه اجازه نخواهند داد که قضیه تلخ استقرار صنایع آلاینده در اطراف شهر زنجان در گذشته دوباره تکرار شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه گونه استقرارها آینده استان و محیط زیست آن را دچار مشکل می‌کند، یادآور شد: در دو سال گذشته با تلاش مدیران استان از استقرار صنایع در اطراف شهر جلوگیری شده و امیدواریم این روند ادامه یابد.

وی ادامه داد: واحدهای سرب و روی اطراف زنجان به شدت کنترل می‌شوند و برخی دستگاه‌ها و فیلترها نیز در این واحدها برای کاهش آلودگی‌ها نصب شده است.

تاراسی با اشاره به اینکه واحد روی این مجموعه با فشارهای محیط زیست تقریبا غیرآلاینده شده است، افزود: اصرار ما برای انتقال واحد سرب این مجموعه به مکان دیگری است که در این زمینه مکانیابی نیز صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه فیلترهای این واحدها کنترل می شود، تصریح کرد: بیشترین آلودگی این واحدها در هوا، خاک و فاضلاب است.

تاراسی با اشاره به اینکه تلاش می‌کنیم به صورت آنلاین از این فیلترها نمونه‌ برداری داشته باشیم، گفت: سیستم آنلاین آنها در آینده به محیط زیست متصل خواهد شد تا در هر زمان که خواستیم از فیلتر آنها نمونه‌برداری کنیم.