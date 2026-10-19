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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

نقض حکم محکومیت شهرداری تهران در پرونده اراضی شهرک ژاندارمری

نقض حکم محکومیت شهرداری تهران در پرونده اراضی شهرک ژاندارمری

رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران از جلوگیری از خسارت بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی به بیت‌المال با نقض حکم محکومیت شهرداری در پرونده اراضی شهرک ژاندارمری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مرکز حقوقی شهرداری تهران، در پی طرح دعوی از سوی شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری علیه شهرداری تهران و مجموعه دولت در دادگاه عمومی حقوقی تهران به خواسته ابطال صورتجلسات تعاونی مذکور با دستگاه های اجرایی و شهرداری تهران مبنی بر واگذاری ۱۵۳ قطعه مسکونی در حدود ۳۵۰۰۰ مترمربع و ۵۹ قطعه دارای کاربری خدماتی و فضای سبز در حدود ۵۰۰ هزار مترمربع واقع در محدوده شهرداری منطقه ۲ تهران، به رغم دفاعیات به عمل آمده در مرحله بدوی، حکم به ابطال صورتجلسات منعقده و محکومیت خواندگان به استرداد قطعات ۱۵۳ گانه و ۵۹ گانه مربوط به سرانه ها و اعاده به وضع سابق، صادر شد.

مقداد محتشم آرا، رییس مرکز حقوقی شهرداری تهران اظهار داشت: شهرداری تهران و دستگاه های اجرایی طرف دعوی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نمودند که با پیگیری های انجام شده و برگزاری جلسه رسیدگی مجدد در دادگاه تجدیدنظر استان تهران با حضور طرفین دعوی از جمله نمایندگان شهرداری تهران و انجام دفاع موثر از حقوق شهرداری، نهایتاً موضوع منجر به نقض محکومیت غیرقانونی شهرداری تهران و دستگاه های اجرایی و حکم به بطلان دعوی شرکت تعاونی مذکور صادر شد.

وی در ادامه افزود: در این پرونده، با دفاعیات مرکز حقوقی شهرداری تهران و اداره حقوقی شهرداری منطقه ۲ تهران و با ابتکار عمل و توجیه و تبیین موثر حقوقی و ارائه دلایل، مدارک و مستندات قانونی از ورود خسارت به مبلغ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به حقوق عمومی و بیت المال جلوگیری شد.

رییس مرکز حقوقی شهرداری تهران در پایان ضمن تشکر از حمایت های مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ تهران و مشارکت موثر دستگاههای اجرایی مرتبط در این پرونده مهم حقوقی، از اقدامات مدیران و کارشناسان مرکز حقوقی و اداره حقوقی شهرداری منطقه ۲ تهران قدردانی نمود و تاکید کرد: اقدامات بعدی در جهت تثبیت حقوق عمومی و بیت المال در پرونده اراضی شهرک ژاندارمری در دستور کار مرکز حقوقی شهرداری تهران قرار دارد.

کد مطلب 6982853

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