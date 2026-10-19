رئیس کل دادگستری کرمانشاه: سه ضمانت الکترونیک در هرسین صادر شد

حجت‌الاسلام کیومرث امیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای توسعه عدالت هوشمند و اجرای اهداف سند تحول و تعالی قوه قضائیه، استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین برای تسهیل امور قضایی و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در همین چارچوب، سه مورد ضمانت الکترونیک در دادگستری شهرستان هرسین صادر شده است که هر یک با هدف تسهیل اجرای تصمیمات قضایی و پاسخ‌گویی به نیازهای مراجعان مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با تشریح نتایج این اقدامات تصریح کرد: در نخستین مورد، استفاده از ضمانت الکترونیک مانع ورود یک فرد به زندان شد و در مورد دوم نیز زمینه آزادی یک زندانی فراهم آمد.

حجت‌الاسلام امیرخانی ادامه داد: سومین مورد ضمانت الکترونیک برای تأمین خواسته و جبران خسارت احتمالی به کار گرفته شد که نشان‌دهنده کاربرد این سازوکار در موضوعات مختلف قضایی است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از راهکارهای نوین در رسیدگی به پرونده‌ها خاطرنشان کرد: توسعه سامانه‌های الکترونیک می‌تواند به افزایش سرعت و شفافیت در ارائه خدمات قضایی کمک کند و از تحمیل هزینه‌ها و دشواری‌های غیرضروری به شهروندان بکاهد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در پایان گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و فناوری‌های نوین با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، صیانت از حقوق اشخاص و اجرای دقیق تصمیمات قضایی با سرعت و قانون‌مداری دنبال می‌شود.