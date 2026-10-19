بازگشت حماسی خاطری برای کسب مدال طلا و قهرمانی تیمی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی کشتی آزاد امیدهای جهان و تیم ایران با کسب ۴ مدال طلا، ۱ نقره و ۴ مدال برنز و ۱۸۰ امتیاز، با اقتدار عنوان قهرمانی مسابقات را کسب کرد. اگر بازگشت خاطره‌انگیز اهوارا خاطری مقابل الدار احمدالدینوف از روسیه در مرحله نیمه‌نهایی به‌اندازه کافی حماسی نبود، این کشتی‌گیر ایرانی در فینال وزن ۶۵ کیلوگرم نیز بازگشتی فوق‌العاده رقم زد و مدال طلای رقابت‌های قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان را از آن خود کرد.

این مدال طلا در کنار طلای مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم، قهرمانی تیمی ایران را قطعی کرد؛ تیمی که پیش از این عنوان قهرمانی تیمی کشتی فرنگی را نیز به دست آورده بود. ایران در رقابت‌های لاس‌وگاس در مجموع ۹ مدال، شامل چهار مدال طلا، کسب کرد.

ایران با ۱۸۰ امتیاز قهرمان شد و روسیه با ۱۷۱ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت. آمریکا که عملکردی پایین‌تر از انتظار داشت، با ۱۰۴ امتیاز سوم شد. ترکیه با ۹۹ امتیاز در رتبه چهارم قرار گرفت و ژاپن با ۷۴ امتیاز پنجم شد.

فینال خاطری مقابل کایجی اوگینو از ژاپن، مسابقه‌ای تماشایی بود. در حالی که تنها ۴۰ ثانیه تا پایان مبارزه باقی مانده بود، کشتی‌گیر ژاپنی با نتیجه ۶ بر یک پیش بود. اما خاطری بازگشت خود را آغاز کرد؛ او با اجرای فن کشیدن دست حریف، به پشت او رفت و سپس یک خاک و یک بارانداز به امتیازات خود اضافه کرد. دو امتیاز دوم تنها پس از اعتراض تیم ایران به او داده شد.

با ۱۰ ثانیه باقی‌مانده و در حالی که خاطری با نتیجه ۶ بر ۵ عقب بود، اوگینو را به پایین کشید و تلاش کرد به پشت او برود. کشتی‌گیر ژاپنی موفق شد دست خاطری را از بدنش جدا کند، اما نماینده ایران او را به تشک کشاند و سرانجام در حالی که هفت ثانیه تا پایان باقی مانده بود، با اجرای خاک نتیجه را ۷ بر ۶ به سود خود تغییر داد.

خاطری بلافاصله پس از کسب پیروزی، شادی خود را بروز داد. او نخستین عنوان قهرمانی جهان خود از سال ۲۰۲۳ را به دست آورد؛ زمانی که در وزن ۴۵ کیلوگرم قهرمان رقابت‌های زیر ۱۷ سال جهان شده بود. این مدال طلا پس از آن به دست آمد که او در رقابت‌های زیر ۲۰ سال جهان در ماه اوت به مدال برنز رسیده بود.

خاطری گفت: «توانستم با ذهنیتی مثبت وارد این رقابت‌ها شوم. وزنم را تغییر داده‌ام و از ۶۰ کیلوگرم به ۶۵ کیلوگرم آمده‌ام. با وجود اینکه در تمام مسابقات عقب افتاده بودم، توانستم در وقت دوم شرایط را تغییر دهم.»

مسیر خاطری برای رسیدن به قهرمانی با پیروزی فوق‌العاده ۱۵ بر ۱۴ مقابل شاتیک آیدار از قزاقستان در نخستین مسابقه آغاز شد. او در مبارزه دوم نیز مقابل سنجاربک رستمبکوف از ازبکستان عملکرد مسلطی داشت و با نتیجه ۸ بر یک به پیروزی رسید.

مبارزه نیمه‌نهایی مقابل احمدالدینوف نیز بار دیگر ذهنیت قدرتمند خاطری را در این رقابت‌ها نشان داد. او در حالی که تنها یک دقیقه تا پایان مسابقه باقی مانده بود، با نتیجه ۸ بر ۴ عقب بود، اما در نهایت با نتیجه ۹ بر ۸ پیروز شد.

خاطری درباره شرایط خود در این رقابت‌ها گفت: «چون به‌تازگی از مسابقات زیر ۲۰ سال جهان برگشته بودم، توانستم خوب کشتی بگیرم؛ فقط به این دلیل که روحیه‌ام بالا بود. از نظر بدنی در حد شش یا هفت بودم، اما از نظر ذهنی در سطح ۱۰ قرار داشتم. اطمینان داشتم که پیروز می‌شوم. در تمام شرایط، چه دشوار و چه مطلوب، و در تمام لحظاتی که کشتی می‌گرفتم، واقعاً خدا را می‌دیدم. شاید فکر کنید دروغ می‌گویم، اما خدا واقعاً به من کمک کرد. تا آخر مبارزه می‌کنم و پیروز می‌شوم.»

در فینال، خاطری با بیرون بردن پای حریف از تشک، نخستین امتیاز را کسب کرد، اما اوگینو نیز با اجرای همین حرکت، برتری را از نظر امتیاز معیار به دست آورد. کشتی‌گیر ژاپنی با دفاعی قدرتمند در لبه تشک و ضدحمله‌های مؤثر، خاطری را غافلگیر کرد و چند بار به امتیاز خاک رسید.

با این حال، خاطری تأکید کرد که از پیش افتادن حریف ژاپنی نگران نشده بود. او حتی کشتی‌گیر روس را حریف دشوارتری نسبت به اوگینو می‌دانست.

خاطری گفت: «کشتی‌گیر روس برای من دشوارتر بود. مقابل کشتی‌گیر ژاپنی، اگر از نزدیک درگیر می‌شدم، کشتی سخت‌تر می‌شد؛ بنابراین کنترل او از فاصله دور آسان‌تر بود. اما کشتی‌گیر روس خسته شد و توانستم از خستگی او استفاده کنم.»

مدال طلای مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم با پیروزی ۳ بر یک مقابل سعید سعیدولوف از روسیه، قهرمانی تیمی ایران را قطعی کرد؛ چرا که از دست رفتن این پیروزی می‌توانست عنوان قهرمانی را از ایران بگیرد. یوسفی در وقت دوم یک خاک گرفت و با نتیجه ۳ بر یک پیش افتاد. سعیدولوف در ۲۰ ثانیه پایانی پای یوسفی را گرفت، اما کشتی‌گیر ایرانی تا پایان زمان مسابقه از موقعیت خود دفاع کرد.

روسیه نیز روز یکشنبه دو مدال طلا کسب کرد. ظاهر خان‌یف در وزن ۹۷ کیلوگرم، پس از کسب مدال نقره در سال گذشته، این بار به مدال طلا رسید. همچنین ماگومد التمیروف در فینال وزن ۷۰ کیلوگرم با نتیجه ۵ بر ۳ ابراهیم الهی از ایران را شکست داد و قهرمان شد.