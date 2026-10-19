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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

ثبت بارش خفیف در فریدونشهر؛ فعالیت ریزموج‌ها ادامه دارد

ثبت بارش خفیف در فریدونشهر؛ فعالیت ریزموج‌ها ادامه دارد

اصفهان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان از تداوم فعالیت ریزموج‌ها بر فراز استان تا پایان هفته جاری خبرداد.

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارندگی شبانه روز گذشته استان در ایستگاه فریدونشهر با میانگین چهار دهم میلیمتر بوده است، اظهار کرد: با گذر ریز موج‌ها طی امروز تا پایان هفته جاری در بیشتر مناطق استان در ساعات بعدازظهر رشد ابر و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در نیمه غربی، جنوبی و تا حدودی مرکز اصفهان در ساعات عصر و شب، احتمال رگبار پراکنده و رعد و برق وجود دارد؛ همچنین در مناطق مستعد استان خیزش گردوخاک محلب دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: بادرود از توابع نطنز با بیشینه دمای ۳۴ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان ثبت شدند.

امینی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز طی ساعات پیش رو بین ۲۸ و ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

کد مطلب 6982860

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