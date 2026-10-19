به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان در سخنرانی خود در مجمع امنیت جهانی در دوحه گفت پاکستان تمام تلاش خود را برای آوردن ایران و آمریکا به پای میز مذاکره به کار گرفت.

او با اشاره به سفر خود به تهران و دیدار با مقام‌های ارشد ایرانی اظهار کرد: لحظاتی بود که اوضاع به‌ شدت متشنج شده بود، اما ما هرگز تسلیم نشدیم.

وزیر کشور پاکستان همچنین از تلاش‌های دیپلماتیک قطر در جریان جنگ تمجید کرد و گفت دوحه و اسلام‌آباد برای جلوگیری از تشدید بیشتر درگیری‌ها همکاری نزدیکی داشتند.

نقوی افزود نخست‌وزیر قطر و فرمانده ارتش پاکستان در جریان مذاکرات صلح در سوئیس، بیش از ۱۶ ساعت بدون وقفه برای پیشبرد گفت‌وگوها تلاش کردند.

او همچنین به توافق دفاعی مشترک میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از تعهد اسلام‌آباد به امنیت منطقه‌ای دانست.

وزیر کشور پاکستان در این باره گفت: این پیمانی برای دفاع است، نه برای جنگ.