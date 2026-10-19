  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

تقدیر وزیر کشور پاکستان از تلاش‌های دیپلماتیک قطر در جریان جنگ

تقدیر وزیر کشور پاکستان از تلاش‌های دیپلماتیک قطر در جریان جنگ

محسن نقوی با اشاره به تلاش اسلام‌آباد برای آغاز مذاکرات میان ایران و آمریکا، از همکاری نزدیک قطر با پاکستان برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان در سخنرانی خود در مجمع امنیت جهانی در دوحه گفت پاکستان تمام تلاش خود را برای آوردن ایران و آمریکا به پای میز مذاکره به کار گرفت.

او با اشاره به سفر خود به تهران و دیدار با مقام‌های ارشد ایرانی اظهار کرد: لحظاتی بود که اوضاع به‌ شدت متشنج شده بود، اما ما هرگز تسلیم نشدیم.

وزیر کشور پاکستان همچنین از تلاش‌های دیپلماتیک قطر در جریان جنگ تمجید کرد و گفت دوحه و اسلام‌آباد برای جلوگیری از تشدید بیشتر درگیری‌ها همکاری نزدیکی داشتند.

نقوی افزود نخست‌وزیر قطر و فرمانده ارتش پاکستان در جریان مذاکرات صلح در سوئیس، بیش از ۱۶ ساعت بدون وقفه برای پیشبرد گفت‌وگوها تلاش کردند.

او همچنین به توافق دفاعی مشترک میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از تعهد اسلام‌آباد به امنیت منطقه‌ای دانست.

وزیر کشور پاکستان در این باره گفت: این پیمانی برای دفاع است، نه برای جنگ.

کد مطلب 6982862

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها