نوسازی صنایع بدون تضمین بازار توجیه ندارد؛ ۱۲ هزار واحد در صف بررسی

فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت نوسازی و بازسازی صنایع کشور گفت: بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی در سراسر کشور وجود دارد که بیش از ۲۰ سال از زمان صدور پروانه بهره‌برداری آن‌ها می‌گذرد و می‌توانند از جمله گزینه‌های بررسی برای ورود به برنامه‌های نوسازی و بازسازی باشند.

وی با بیان اینکه قدمت واحدهای صنعتی به‌تنهایی معیار کافی برای قرار گرفتن آن‌ها در فهرست نوسازی و بازسازی نیست، افزود: در انتخاب این واحدها باید بررسی شود که آیا در طول دوره فعالیت خود، اقدامات لازم برای نوسازی و بازسازی را انجام داده‌اند یا خیر. همچنین ماهیت فعالیت صنعتی، عمر مفید تجهیزات و ماشین‌آلات و چرخه عمر اقتصادی هر صنعت، از جمله شاخص‌هایی است که در تعیین اولویت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاون وزیر صمت با اشاره به مبنای قانونی این برنامه اظهار کرد: نوسازی و بازسازی صنایع بر اساس اسناد بالادستی، از جمله قانون برنامه هفتم توسعه، در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و در این چارچوب، برخی رشته‌های صنعتی از جمله صنعت داروسازی در اولویت قرار گرفته‌اند.

مقیمی ادامه داد: سایر صنایع نیز با توجه به ظرفیت‌های موجود، پیش‌بینی‌های انجام‌شده و درخواست‌های ارائه‌شده از سوی واحدهای صنعتی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، واحدهای واجد شرایط برای ورود به برنامه نوسازی و بازسازی انتخاب خواهند شد.

تداوم فعالیت اقتصادی؛ شرط اصلی نوسازی صنایع

رئیس هیئت عامل ایدرو، برخورداری از بازار و امکان تداوم فعالیت اقتصادی را از مهم‌ترین معیارهای انتخاب واحدهای صنعتی برای نوسازی و بازسازی دانست و تصریح کرد: نوسازی و بازسازی زمانی اثربخش خواهد بود که واحد صنعتی پس از اجرای طرح بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و از ظرفیت لازم برای حضور در بازار برخوردار باشد.

وی افزود: برای واحدهایی که با محدودیت بازار یا نبود تقاضای کافی مواجه هستند، صرف جایگزینی تجهیزات و ماشین‌آلات نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد؛ در چنین شرایطی، ممکن است تغییر نوع فعالیت صنعتی، اصلاح ساختار تولید یا بازنگری اساسی در فرآیندهای تولید ضرورت پیدا کند.

مقیمی با تأکید بر اینکه نوسازی صنایع صرفاً به به‌روزرسانی تجهیزات و ماشین‌آلات محدود نمی‌شود، گفت: این برنامه علاوه بر نوسازی سخت‌افزاری، ارتقای فناوری، بهبود فرآیندهای تولید و نوسازی نرم‌افزاری را نیز شامل می‌شود. در برخی واحدها نیز لازم است روش‌ها و سازوکارهای تولید به‌صورت اساسی اصلاح شود تا زمینه افزایش بهره‌وری و تداوم فعالیت اقتصادی آن‌ها فراهم شود.

کاهش مصرف انرژی و آلایندگی در اولویت نوسازی صنایع

معاون وزیر صمت در ادامه، کاهش آلایندگی و بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی را از دیگر اهداف برنامه نوسازی و بازسازی صنایع برشمرد و گفت: یکی از رویکردهای اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه، ارتقای بهره‌وری انرژی در واحدهای صنعتی و کمک به کاهش ناترازی انرژی کشور است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای هدفمند طرح‌های نوسازی و بازسازی، علاوه بر بهبود عملکرد واحدهای صنعتی و افزایش بهره‌وری، می‌تواند به کاهش مصرف انرژی و محدود کردن آثار زیست‌محیطی فعالیت‌های صنعتی نیز کمک کند.