به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا برمک ظهر امروز دوشنبه در آئین رونمایی از نرم افزار «سو» ستاد امر به معروف و نهی از منکر در خوزستان اظهار کرد: تشکل های مطالبه گری از ظرفیت های موجود ستاد بوده که فرآیند ثبت نام این تشکل ها تغییر یافته و قانونمندتر شده است به گونه ای که هر فرد علاقمند می تواند با طی فرآیند عضو شود.

معاون اجتماعی ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر خوزستان ادامه داد: در این راستا ۱۸ عرصه تعریف شده تا هر فرد با توجه به علاقمندی خود اقدام کند. مجوز تشکل، پشتوانه قانونی مجلس و شورای نگهبان را دارد.

وی با بیان اینکه براساس اصل هشتم قانون اساسی حمایت از آمران و ناهیان، سامانه سو راه اندازی شد، تصربح کرد: این سامانه به صورت آزمایشی در خراسان رضوی استفاده شده بود که رونمایی آن مهرماه امسال در تمام استان های کشور صورت گرفت.

معاون اجتماعی ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر خوزستان گفت: نرم افزار «سو» یک سامانه مطالبه گری است که هر فردی می‌تواند از سایت سو، مایکت یا بازار آن را نصب کند.

حجت الاسلام برمک بیان کرد: هدف از راه اندازی سامانه چشم اندازی است که رهبر شهید در بیانیه گام دوم ترسیم کردند تا نهضت آرمان خواهی و مطالبه گری مردم هوشمند شود.

وی افزود: این نرم افزار، پل ارتباطی مردم و دستگاه های اداری است که افزایش دامنه نظارتی مدیران، تصمیم گیری مدیران بر اساس داده های واقعی و ... را به همراه دارد.

معاون اجتماعی ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر خوزستان در خصوص مولفه های ثبت و گزارش در نرم افزار عنوان کرد: حدود ۱۹ سرفصل و ۱۲۸ زیر موضوع دیده شده که امکان اضافه کردن موضوعات دیگر وجود دارد. نظارت بر بازار کالاهای اساسی، نانوایی ، ادارات و سازمان ها، آسیب های اجتماعی، مسایل ورزشی، پوشاک، تفریحی و گردشگری، مدارس و مراکز آموزشی، پزشکی، بانک‌ها، خدمات شهری در محله، اصناف، محیط زیست، آب و فاضلاب، برق و گاز را شامل می‌شود.

حجت الاسلام برمک اظهار کرد: برای مدیر ارشد و دبیر ستاد ۳۳ دستگاه صفحه کاربری ایجاد شده که تا پایان سال برای دیگر دستگاه ها نیز انجام خواهد شد تا بتوانند گزارشات کاربری مردمی را به فراخور موضوع به دستگاه ارجاع دهند. همچنین پیامکی برای مدیر و دبیر در دستگاه ارسال می شود.

وی گفت: تاکنون ۱۶ هزار و ۵۶۸ نفر این سامانه را نصب کرده و در حال استفاده هستند که با رونمایی نرم افزار این تعداد افزایش خواهد یافت.

معاون اجتماعی ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر خوزستان اظهار کرد: فضای شیشه ای از ویژگی های این سامانه است که گزارشات لحظه ای همه استان ها قابل مشاهده است. همچنین برای ثبت موضوعات امکان ارسال عکس، مستندات و موقعیت مکانی وجود دارد.

حجت الاسلام برمک ادامه داد: تیم بازرسی گزارش های ثبت شده را بررسی می کنند و چنانچه کاربردی چندین بار گزارش خلاف واقع ثبت کند مسدود خواهد شد.