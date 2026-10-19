به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، بعد از اتفاقات تاسف بار روز گذشته در ورزشگاه انزلی و اهانت‌های قومیتی و فحاشی‌هایی که از سوی هواداران میزبان صورت گرفت، برخی جریان‌ها و افراد با مطرح‌ کردن ادعاهای کذب، سعی در تحریف واقعیت داشته و هواداران تراکتوری حاضر در ورزشگاه را عامل شروع کننده اتفاقات به‌دلیل سردادن شعار «آستارام، حیرانیم؛ گوزل آذربایجانیم» کرده‌اند.

فارغ از این که اساساً شعارهای نژادپرستی و فحاشی هواداران میزبان قبل از ورود هواداران تراکتور به ورزشگاه شروع شده بود، توجه به معنی شعار مذکور حائز اهمیت است که برخی با تحریف معنا و زیر نویس غلط سعی در تحریف افکار عمومی دارند.

امّا معنی و ترجمه شعار؛ «آستارای من، حیران من؛ آذربایجان زیبای من» است. مشخص نیست کجای این شعار، که بیانگر علاقه به شهرها و هویت سرزمینی است، قومیتی یا تحریک‌آمیز تلقی می‌شود.

حضور هواداران تراکتور از شهرهای مختلف در ورزشگاه و سر دادن شعار در وصف شهرهایی که از آنجا به حمایت تیم محبوبشان آمده‌اند، رویه‌ای مرسوم و طبیعی میان هواداران این باشگاه است.

از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، همه شهرهای ایران برای هواداران تراکتور عزیزند. در هر مسابقه، نام شهرهای مختلف کشور در میان تشویق‌های پرشورها طنین‌انداز می‌شود و این رویه ادامه خواهد داشت؛ چراکه چنین شعارهایی نه برای ایجاد تفرقه، بلکه برای ابراز علاقه به شهرها و تقویت همدلی و انسجام ملی است.

اگر عده‌ای نمی‌توانند اتحاد و همدلی اقوام ایرانی را ببینند، نباید تشویق شهرهای ایران را بهانه‌ای برای حاشیه‌سازی و ایجاد تنش قرار دهند.