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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

هشدار حماس درباره خطر تشدید حملات شهرک نشینان در کرانه باختری

هشدار حماس درباره خطر تشدید حملات شهرک نشینان در کرانه باختری

یکی از رهبران جنبش حماس، درباره خطر تشدید حملات شهرک‌نشینان صهیونیست در مناطق مختلف کرانه باختری هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جنبش مقاومت اسلامی حماس، محمود مرداوی، از رهبران جنبش حماس، درباره خطر تشدید حملات شهرک‌نشینان صهیونیست در مناطق مختلف کرانه باختری هشدار داد و تاکید کرد حمله به کشاورزان و همچنین مدرسه جالود در جنوب نابلس که به تخلیه دانش‌آموزان از این مدرسه منجر شد، مصداق تروریسم سازمان‌ یافته و مورد حمایت کابینه افراطی رژیم صهیونیستی است که با همه ابزارها در پی کوچاندن ملت فلسطین است.

مرداوی امروز دوشنبه تاکید کرد ملت فلسطین از همه سرکوب‌ها و طرح‌های یهودی‌سازی قوی‌تر است و هرگز از سرزمین و حقوق خود چشم‌پوشی نخواهد کرد.

وی افزود که رژیم صهیونیستی بخش‌های کشاورزی و آموزشی را هدف قرار می‌دهد، زیرا این دو بخش نماد ماندگاری و استمرار حضور ملت فلسطین و ادامه مسیر سازندگی و آزادی هستند.

این عضو حماس از فلسطینی های ساکن کرانه باختری خواست از کشاورزان و مناطقی که هدف حملات قرار می‌گیرند حمایت کرده و با همه ابزارهای ممکن در برابر حملات شهرک‌نشینان ایستادگی کنند.

مرداوی همچنین بر ضرورت حفاظت از مدارس و تضمین تداوم روند آموزشی دانش‌آموزان فلسطینی تاکید کرد.

وی از آزادگان جهان و نهادهای بین‌المللی فعال در حوزه حقوق کودک و آموزش خواست مسئولیت‌های خود را در قبال حملاتی که مدارس فلسطینی را هدف قرار می‌دهد، بر عهده بگیرند و اقدامات عملی برای بازداشتن رژیم صهیونیستی از ادامه این حملات و پاسخگو کردن سران آن انجام دهند.

کد مطلب 6982881

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