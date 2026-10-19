به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تکریم و معارفه معاون امور زندان‌های دادستانی مرکز فارس ظهر دوشنبه با حضور مسئولان قضایی و زندان‌های استان برگزار شد و طی آن، ضمن قدردانی از خدمات پنج‌ونیم‌ساله قاضی داریوش بوستانی، قاضی امین کاشفی به‌عنوان معاون جدید این مجموعه معرفی شد.

کامران میرحاجی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس، در این مراسم با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر وضعیت زندانیان اظهار کرد: تعیین تکلیف زندانیان تحت قرار، پایش پرونده‌های کیفری و کاهش اطاله دادرسی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های سامانه‌های نوین قضایی افزود: امکان تأمین و تودیع برخط وثیقه و ضمانت می‌تواند روند پذیرش تأمین‌های قضایی را تسریع کند و اجرای مؤثر این فرایند نیازمند همکاری دستگاه‌های مرتبط است.

دادستان مرکز فارس، کاهش آمار بازداشتی‌های کمتر از ۱۰ روز، تعیین تکلیف زندانیان غیربومی دارای محکومیت قطعی و تقویت حمایت از خانواده زندانیان را از مهم‌ترین مأموریت‌های معاون جدید امور زندان‌ها دانست.

زندان؛ آخرین راهکار در برخورد با جرایم

میرحاجی با تأکید بر برخورد قاطع با مرتکبان جرایم عمدی، خشن و مخل امنیت مردم تصریح کرد: نگهداری مرتکبان جرایم غیرعمد و سبک در زندان ضرورت ندارد و باید از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش هدفمند جمعیت کیفری استفاده شود.

محسن انصاری، سرپرست اداره‌کل زندان‌های فارس نیز با بیان اینکه زندان باید زمینه اصلاح رفتار و بازگشت سالم زندانیان به جامعه را فراهم کند، گفت: تراکم جمعیت کیفری از آسیب‌های مهم در مسیر اصلاح و تربیت زندانیان است و بهره‌گیری از تدابیر قضایی برای کاهش این جمعیت ضرورت دارد.

وی افزود: زندان باید آخرین راهکار در فرایند رسیدگی به جرایم باشد و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، به‌ویژه درباره مرتکبان جرایم سبک و غیرعمد و افراد دارای بازداشت کوتاه‌مدت، در دستور کار قرار گیرد.

الماس گشتاسبی، معاون امور زندان‌های دادگستری کل استان فارس نیز بر تعامل مستمر دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها برای پایش وضعیت زندانیان، کاهش بازداشت‌های تحت قرار و استفاده حداکثری از تسهیلات قانونی تأکید کرد.