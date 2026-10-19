محمدتقی علی‌آبادی هم‌زمان با افتتاح رسمی پردیس سینمایی مهر هماگ بجنورد که به همت مؤسسه سینمایی بهمن‌سبز حوزه هنری انجام شد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استعدادهای سینمایی در سراسر ایران پراکنده‌اند و توجه به این استعدادها باید به‌صورت عادلانه در نقاط مختلف کشور، حتی شهرهای کوچک و روستاها، صورت بگیرد.

وی با اشاره به نقش زیرساخت‌های سینمایی در شناسایی و پرورش استعدادهای بومی افزود: برای تحقق این هدف، باید هم‌زمان به گسترش سالن‌های نمایش آثار سینمایی و مراکز آموزشی و استعدادیابی توجه کرد؛ چراکه این دو ظرفیت در کنار یکدیگر می‌توانند زمینه شکوفایی استعدادهای هر منطقه را فراهم کنند.

این مدرس و کارگردان سینما ادامه داد: وجود مراکز آموزشی و فراهم بودن امکان تماشای آثار سینمایی، فضایی ایجاد می‌کند تا افرادی که استعداد ورود به این عرصه را دارند، توانایی‌های خود را بشناسند و برای پرورش آن‌ها قدم بردارند. چنین امکاناتی می‌تواند به سکوی پرشی برای علاقه‌مندان تبدیل شود و مسیر ورود آن‌ها به دنیای سینما را هموار کند.

علی‌آبادی با اشاره به نقش توسعه زیرساخت‌های سینمایی در تحقق عدالت فرهنگی و کاهش تمرکز امکانات در تهران و شهرهای اطراف پایتخت بیان کرد: تحقق عدالت فرهنگی همواره یکی از آرمان‌های ما بوده است، اما متأسفانه برخوردهای غیرعادلانه در این زمینه باعث شده است رسیدن به این هدف بارها به تعویق بیفتد.

وی با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه امکانات سینمایی در کشور گفت: گسترش سالن‌های نمایش و مراکز آموزشی باید به شکلی عادلانه در نقاط مختلف کشور دنبال شود و این امکانات نباید صرفاً به مراکز استان‌ها محدود بمانند؛ بلکه شهرهای کوچک نیز باید فرصت دسترسی به این ظرفیت‌ها را داشته باشند

این هنرمند با اشاره به ظرفیت‌های پردیس سینمایی مهر هماگ بجنورد، توسعه مراکز نمایشی را ضرورتی مهم در مسیر گسترش فعالیت‌های سینمایی دانست و افزود: پردیس سینمایی مهر هماگ مصداق بارز توسعه مراکز نمایشی است.

علی‌آبادی برگزاری پاتوق‌های هفتگی سینما با همکاری انجمن سینمای جوانان را از ظرفیت‌های قابل توجه این مجموعه برشمرد و تصریح کرد: این برنامه‌ها بستر بسیار خوبی برای علاقه‌مندان فراهم کرده است. اقدامی که مؤسسه سینمایی بهمن‌سبز در این مسیر انجام داده، اقدامی پسندیده و ارزشمند است و می‌تواند به تقویت ارتباط علاقه‌مندان با فضای سینما کمک کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های سینمایی و آموزشی در مناطق مختلف کشور می‌تواند زمینه تحقق عدالت فرهنگی را فراهم کند تا استعدادهای سینمایی، فارغ از محل زندگی خود، فرصت شناسایی، آموزش و شکوفایی پیدا کنند.