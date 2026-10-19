سوءاستفاده وزیر افراطی صهیونیست از اعتراضات فرانسه 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، حزب راست‌گرای افراطی «قدرت یهودی» به سرکردگی ایتمار بن گویر وزیر افراطی صهیونیست در بیانیه‌ای اعلام کرد که بن‌گویر در کنفرانسی خطاب به جامعه یهودیان فرانسه در شهر نتانیا در مرکز سرزمین‌های اشغالی سخنرانی کرده است.

بن‌گویر مدعی شد که در فرانسه افرادی از گروه‌های مختلف هستند که می‌کوشند به رژیم صهیونیستی آسیب برسانند.

در سراسر جهان، خشم عمومی ملت ها از سیاست‌ها و نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطینِ، به‌ ویژه از از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

بن‌گویر در حالی که در داخل سرزمین‌های اشغالی با اعتراضات حریدی ها نسبت به سربازگیری مواجه است و با خشونت نیروهای پلیس این اعتراضات را سرکوب می کند، افزود: به باور من، دولت فرانسه باید در رفتار خود بازنگری کند و رفتار خود با کسانی را که می‌کوشند نفوذشان را در فرانسه گسترش دهند، مورد بازبینی قرار دهد.

فرانسه در اعتراض به نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه و گسترش شهرک سازی در کرانه باختری در سپتامبر ۲۰۲۵ کشور فلسطین را به رسمیت شناخت و در سپتامبر گذشته نیز همراه با چند کشور غربی دیگر، از ممنوعیت واردات و تجارت محصولات شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین خبر داد.

وی سرزمین‌های اشغالی را خانه یهودیان خواند و خطاب به یهودیان ساکن فرانسه مدعی شد: پیامم را از اینجا، از این سرزمین، به یهودیان فرانسه می‌فرستم: به خانه‌هایتان بازگردید. به اینجا برگردید. اینجا باشید. این خانه شماست! این سرزمین شماست!

رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ با اشغال سرزمین فلسطین و مهاجرت تعداد زیادی از یهودیان از گوشه و کنار جهان به این منطقه و سرکوب و کشتار و آواره کردن فلسطینیان به عنوان ساکنان اصلی این منطقه تاسیس شد. رژیم صهیونیستی از آن زمان تاکنون سیاست‌های تشویقی متعددی برای مهاجرت یهودیان از نقاط مختلف دنیا به سرزمین‌های اشغالی تدارک دیده است.