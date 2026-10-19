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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

بانک‌ها پرداخت تسهیلات داروخانه‌ها را تسریع کنند

بانک‌ها پرداخت تسهیلات داروخانه‌ها را تسریع کنند

اردبیل- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بر تسریع در پرداخت تسهیلات داروخانه‌های استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست بررسی روند پرداخت تسهیلات دارو اظهار کرد: بانک‌های عامل تسهیلات و خط اعتباری ۴ تا ۶ ماهه کالاهای اساسی و ۵۰درصد باقیمانده تسهیلات ۴۰۰میلیارد تومانی داروخانه‌ها را به‌سرعت پرداخت کنند.

وی افزود: هر بانک عاملی که به مصوبات شورای تامین و قرارگاه اقتصادی به‌عنوان مصوبات لازم‌الاجرا عمل نکند، باید پاسخگو باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: در خصوص تامین، توزیع و ذخیره کالاهای اساسی و دارو و ملزومات پزشکی، استان از ذخایر مناسبی برخوردار است و روند تامین این اقلام به‌طور مستمر ادامه دارد.

کد مطلب 6982907

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