به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست بررسی روند پرداخت تسهیلات دارو اظهار کرد: بانک‌های عامل تسهیلات و خط اعتباری ۴ تا ۶ ماهه کالاهای اساسی و ۵۰درصد باقیمانده تسهیلات ۴۰۰میلیارد تومانی داروخانه‌ها را به‌سرعت پرداخت کنند.

وی افزود: هر بانک عاملی که به مصوبات شورای تامین و قرارگاه اقتصادی به‌عنوان مصوبات لازم‌الاجرا عمل نکند، باید پاسخگو باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: در خصوص تامین، توزیع و ذخیره کالاهای اساسی و دارو و ملزومات پزشکی، استان از ذخایر مناسبی برخوردار است و روند تامین این اقلام به‌طور مستمر ادامه دارد.