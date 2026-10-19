به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مهدی‌پور بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از فعالان رسانه‌ای و فرهنگی که با حضور جمعی از مسئولان شهرستان در سالن جلسات شورای اسلامی شهر لنگرود برگزار شد، با قدردانی از همراهی مردم و مسئولان در برگزاری تجمعات شبانه، اظهار کرد: حضور منسجم و مستمر مردم در صحنه، جلوه‌ای از وفاداری آنان به نظام جمهوری اسلامی و عامل ناکامی دشمنان در اجرای نقشه‌هایشان است.

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با اشاره به تداوم تجمعات مردمی طی بیش از ۲۳۰ شب، تصریح کرد: این میزان از حضور و انسجام مردم در طول ۴۷ سال عمر نظام جمهوری اسلامی کم‌نظیر است و این حرکت مردمی تا سالگرد شهادت رهبر شهید انقلاب ادامه خواهد داشت.

قدردانی از همراهی مسئولان و فعالان رسانه‌ای

وی با تأکید بر نقش مدیریت شهری در پشتیبانی از برنامه‌های مردمی، از اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار، فرماندار و امام جمعه شهرستان برای حمایت و همراهی در برگزاری تجمعات قدردانی کرد.

سرهنگ مهدی‌پور همچنین نقش اصحاب رسانه را در انعکاس رویدادها و روایت حضور مردم مهم دانست و گفت: روایت درست و مؤثر از میدان، دشمنان را مأیوس می‌کند؛ ازاین‌رو باید از تلاش فعالان رسانه‌ای، خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های مختلف در پوشش این حضور مردمی قدردانی کرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای شناسایی و تقدیر از کنشگران اجتماعی و فرهنگی شهرستان، افزود: این افراد در حوزه‌هایی همچون مداحی، شعر، سخنرانی و رسانه در تجمعات شبانه نقش‌آفرینی کرده‌اند و تجلیل از آنان، قدردانی از تلاش‌های مؤثر در تقویت فضای اجتماعی و فرهنگی شهرستان است.

تأکید بر تداوم حضور مردم در صحنه

فرمانده سپاه لنگرود با دعوت از مردم برای تداوم حضور در تجمعات، تصریح کرد: هرچه حضور مردم پررنگ‌تر باشد، دشمنان بیش از گذشته در رسیدن به اهداف خود ناکام خواهند ماند.

سرهنگ مهدی‌پور در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی مسئولان، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای بیان کرد: استمرار این حرکت مردمی و انعکاس درست آن، در تقویت انسجام اجتماعی و مقابله با جنگ روانی دشمن نقش مؤثری دارد.