به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شیر افکن ظهر دوشنبه در نشست «با هم برای ایران» و شورای مراکز نیکوکاری که به میزبانی کمیته امداد استان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های متولی حمایت اجتماعی اظهار کرد: موازی‌کاری در ارائه خدمات حمایتی، مانع استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع موجود می‌شود و لازم است با هماهنگی بین دستگاه‌ها، خدمات به‌صورت هدفمند و متناسب با نیاز خانواده‌ها ارائه شود.

مدیرکل دفتر مدیریت، عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی با فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، می‌تواند زمینه شناسایی موانع و تدوین راهکارهای عملی برای رفع مشکلات نیازمندان را فراهم کند.

شیر افکن همچنین بر ضرورت توجه ویژه به اشتغال و توانمندسازی مددجویان در سن کار تأکید کرد و خواستار بررسی ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و اثربخشی تسهیلات حمایتی با مشارکت دستگاه‌های مسئول شد.

مدیرکل دفتر مدیریت، عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر در پایان، ضمن قدردانی از تلاش‌های کمیته امداد، مراکز نیکوکاری و خیران، بر توسعه شبکه مشارکت‌های مردمی، تقویت خانه‌های امداد و بهره‌گیری از ظرفیت خیران و مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی برای کاهش فقر و محرومیت تأکید کرد.