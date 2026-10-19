به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی‌نژاد، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران بعدازظهر دوشنبه در نشست مشترک با فرماندار و مدیران شهرستانی بهشهر با محوریت ائتلاف نماد، اظهار کرد: اجرای برنامه‌های «افق امید» و «ائتلاف نماد» با هدف ارزیابی وضعیت موجود، شناسایی آسیب‌ها و برنامه‌ریزی برای مداخلات به‌موقع در دستور کار قرار دارد و تهیه اطلس شهرستانی باید تا نیمه نخست آبان به پایان برسد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سطح ملی افزود: وزارت آموزش و پرورش با راه‌اندازی سامانه هوشمند، زمینه شناسایی و ارجاع شمار زیادی از دانش‌آموزان در معرض خطر به مراکز مشاوره و دستگاه‌های حمایتی را فراهم کرده است. همچنین میز نماد به‌صورت ماهانه وضعیت آسیب‌ها را بررسی و برای رفع مشکلات پیگیری می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه حدود ۲۸ هزار دانش‌آموز در شهرستان بهشهر تحصیل می‌کنند، تصریح کرد: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و صیانت از سلامت روان دانش‌آموزان، مسئولیتی مشترک است و نمی‌توان آن را صرفاً بر عهده آموزش و پرورش گذاشت.

کلبادی‌نژاد با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها در این طرح گفت: برنامه‌های تربیتی باید پیوست نماد داشته باشند تا ضمن هماهنگی میان نهادهای مسئول، از اقدامات موازی جلوگیری شود.

وی همچنین نقش خانواده‌ها را در شناسایی و پیشگیری از مشکلات دانش‌آموزان مهم دانست و خاطرنشان کرد: والدین متخصص و توانمند می‌توانند در کنار مدارس، برای مواجهه با چالش‌های روانی و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.

شناسایی مدارس آسیب‌پذیر در اولویت برنامه‌های بهشهر

محمد حامدی، فرماندار بهشهر نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت سلامت روان دانش‌آموزان اظهار کرد: همکاری مدیران و دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای شناسایی مشکلات، تعیین راهکارهای مناسب و تسهیل فرایند پیشگیری و ارجاع به‌موقع ضروری است.

وی افزود: شناسایی مدارس در معرض آسیب و تدوین برنامه‌های مشخص برای پیشگیری، مشاوره و هدایت دانش‌آموزان از اولویت‌های این حوزه به شمار می‌رود.

زهرا محمدیان، مدیر آموزش و پرورش بهشهر نیز با اشاره به همکاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان گفت: رویکرد اصلی در این برنامه‌ها پیشگیری است و فعالیت‌های متنوعی برای مشارکت دانش‌آموزان و کاهش آسیب‌های اجتماعی در مدارس پیش‌بینی شده است.

بر اساس محورهای مطرح‌شده در این نشست، شناسایی دقیق وضعیت شهرستان‌ها، تقویت همکاری میان نهادهای مسئول و مشارکت خانواده‌ها از جمله محورهای پیگیری ائتلاف نماد برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان خواهد بود.