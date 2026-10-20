به گزارش خبرنگار مهر، منطقه ۴ تهران که در جریان جنگ ۴۰ روزه بیشترین تعداد اصابت را در میان مناطق پایتخت تجربه کرد، پس از پایان حملات با مأموریت گسترده‌ای برای بازسازی واحدهای مسکونی، رسیدگی به وضعیت خانواده‌های آسیب‌دیده و بازگرداندن شرایط زندگی به محله‌ها روبه‌رو شد. در کنار این اقدامات، مدیریت شهری منطقه چهار در سال ۱۴۰۵ برنامه‌هایی را در حوزه توسعه محلی، مشارکت شهروندان و تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی دنبال می‌کند.

سیدمحمد موسوی، شهردار منطقه چهار، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این منطقه اظهار کرد: بیش از ۱۸۰ هزار نفر در طرح «من شهردارم» مشارکت کرده‌اند و در قالب این طرح، ۱۷۷ پروژه با مجموع اعتبار ۳۷۲ میلیارد تومان تعریف شده است.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل ۱۰۵ پروژه توسعه محلی، ۶۷ پروژه مرتبط با مدارس و پنج پروژه غیرمستمر است که با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای محله‌ها و ارتقای خدمات شهری پیش‌بینی شده‌اند.

موسوی با اشاره به برنامه تأمین ناوگان حمل‌ونقل عمومی منطقه در سال ۱۴۰۵ نیز گفت: تأمین ۴۰ دستگاه اتوبوس شامل ۱۱ دستگاه اتوبوس برقی و ۲۹ دستگاه اتوبوس دیزلی و همچنین ۱۰ تاکسی برقی در برنامه منطقه قرار دارد.

یادآوری؛ روزهایی که منطقه چهار درگیر خسارت‌های جنگ شد

منطقه چهار در جریان جنگ رمضان با خسارت‌های گسترده‌ای در بخش‌های مسکونی روبه‌رو شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ۹۰ مورد اصابت در این منطقه ثبت شد که بیشترین تعداد در میان مناطق تهران بود. در گزارش‌های دیگری نیز به هدف قرار گرفتن ۵۳ نقطه، آسیب به حدود هشت هزار واحد مسکونی و خسارت به ۲ هزار و ۲۲۰ پلاک اشاره شده است. تعداد اصابت‌ها و نقاط آسیب‌دیده دو شاخص متفاوت‌اند و نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.

پس از حملات، آواربرداری، ایمن‌سازی ساختمان‌ها، بررسی میزان خسارت و اسکان اضطراری خانواده‌ها در دستور کار قرار گرفت. در روزهای نخست، ۲ هزار و ۳۰ نفر از شهروندان، شامل ۵۹۶ خانواده، برای اسکان اضطراری به هتل‌ها معرفی شدند. در ادامه نیز رسیدگی به واحدهای نیازمند تعمیر و ساختمان‌هایی که به تخریب و نوسازی احتیاج داشتند، پیگیری شد.

در این مرحله، بخشی از واحدها با تعمیرات جزئی قابل سکونت بودند، اما ساختمان‌های دارای خسارت جدی به بررسی‌های فنی و اقدامات گسترده‌تری نیاز داشتند. در کنار بازسازی، کمک به تأمین ودیعه مسکن و فراهم کردن امکان بازگشت خانواده‌ها به خانه‌هایشان نیز از محورهای رسیدگی به آسیب‌دیدگان بود.

جاجرودی؛ از خسارت به خانه‌ها تا آغاز ساخت واحدهای جدید

خیابان جاجرودی از جمله محدوده‌های آسیب‌دیده منطقه چهار در جریان جنگ بود. شدت خسارت‌ها در این محدوده، علاوه بر تعمیر واحدهای قابل بازسازی، ضرورت تخریب و نوسازی تعدادی از ساختمان‌ها را نیز مطرح کرد.

دهم خردادماه ۱۴۰۵، عملیات احداث ۲۴۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده در این خیابان آغاز شد. موسوی در آن مقطع اعلام کرده بود که در مجموع منطقه چهار، بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی آسیب دیده‌اند و ۷ هزار و ۸۵۰ واحد تعمیر و به ساکنان تحویل شده‌اند. همچنین از ۵۵۰ واحد نیازمند تخریب و نوسازی، عملیات ساخت ۲۴۰ واحد آغاز شده بود و برای تکمیل این واحدها حداکثر دو سال زمان پیش‌بینی شده بود.

در کنار عملیات ساخت، تسهیل روند نوسازی و کاهش هزینه‌های مالکان نیز مورد توجه قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در آن زمان، برای برخی پروژه‌های بازسازی مشوق‌هایی از جمله معافیت عوارض و تراکم تشویقی در نظر گرفته شده بود.

بازسازی جاجرودی بخشی از روند گسترده‌تری بود که در منطقه چهار برای جبران خسارت‌های جنگ دنبال شد؛ روندی که از آواربرداری و ایمن‌سازی آغاز شد و در ادامه به تعمیر خانه‌ها، بازگشت خانواده‌ها و ساخت واحدهای جدید رسید.

به این ترتیب، منطقه چهار در کنار پیگیری بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و تکمیل روند بازگشت خانواده‌ها به خانه‌هایشان، اجرای پروژه‌های محله‌محور و برنامه‌های تقویت حمل‌ونقل عمومی را نیز در دستور کار دارد؛ برنامه‌هایی که پیشرفت آن‌ها به روند اجرا و تحقق اعتبارهای پیش‌بینی‌شده وابسته است.