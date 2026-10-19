جمالی: حجاب با تنظیم روابط اجتماعی و صیانت از حریم خانواده ارتباط دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف جمالی ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی رابطین عفاف و حجاب دستگاه های اجرایی با تأکید بر ضرورت تبیین ابعاد مختلف حجاب در جامعه گفت: حجاب، عفاف و حیا مفاهیمی مرتبط اما متمایز هستند و نباید صرف رعایت پوشش ظاهری را به معنای برخورداری از عفاف دانست.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: تبیین این مفاهیم باید از طریق انتقال مطالب به محیط‌های اداری، اجتماعی و فرهنگی دنبال شود تا آگاهی عمومی نسبت به فلسفه و کارکردهای حجاب افزایش یابد.

امام جمعه موقت بوشهر با بیان اینکه حجاب صرفاً مسئله‌ای فردی نیست، اظهار کرد: در محیط‌های مشترک اجتماعی، آزادی افراد باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که موجب سلب آزادی و آرامش دیگران نشود.

حجت‌الاسلام جمالی با اشاره به نقش قانون در تنظیم روابط اجتماعی افزود: همان‌گونه که در فضاهای عمومی رعایت مقررات برای جلوگیری از تضییع حقوق دیگران ضروری است، موضوع پوشش نیز از منظر آثار اجتماعی آن قابل بررسی است و باید در چارچوب قانون و مسئولیت‌های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر، ترویج بدحجابی را از عواملی است که می‌تواند معیارهای رقابت در جامعه را از توانمندی‌های واقعی به ظواهر سوق دهد.

وی با تأکید بر اهمیت علم، تخصص، اخلاق و عملکرد افراد در ارزیابی اجتماعی تصریح کرد: جامعه باید به سمتی حرکت کند که موفقیت افراد بر اساس شایستگی‌های واقعی سنجیده شود، نه صرفاً ظاهر آنان؛ چراکه تقویت چنین معیارهایی می‌تواند زمینه‌ساز رشد فرهنگی و اجتماعی باشد.

حجت جمالی همچنین با اشاره به ضرورت صیانت از حریم خانواده و تنظیم روابط میان زنان و مردان در محیط‌های کاری و اجتماعی گفت: تقویت خانواده، حفظ اعتماد میان زوجین و توجه به اخلاق در کنار رعایت حجاب اهمیت دارد، حجاب به‌تنهایی تضمین‌کننده حل همه مشکلات خانوادگی نیست، بلکه یکی از عوامل مؤثر در کنار اخلاق، مسئولیت‌پذیری و سایر مؤلفه‌های تحکیم بنیان خانواده به شمار می‌رود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، حجاب را مانعی برای فعالیت اجتماعی زنان ندانست و بر ضرورت معرفی و الگوسازی از زنان محجبه موفق در عرصه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و مدیریتی تأکید کرد: در کنار توجه به الزامات شرعی و قانونی، باید با تبیین، اقناع‌سازی و تولید محتوای فرهنگی، زمینه ارتقای آگاهی عمومی فراهم شود و با معرفی الگوهای موفق، امکان حضور و فعالیت مؤثر زنان محجبه در عرصه‌های مختلف اجتماعی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.