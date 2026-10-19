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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴

سالن ورزشی روستای رودفاریاب افتتاح شد

سالن ورزشی روستای رودفاریاب افتتاح شد

بوشهر-سالن ورزشی شهید الله‌داد تیموری در روستای رودفاریاب، همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش، با حضور بخشدار ارم آغاز به بهره‌برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح سالن ورزشی شهید والامقام الله‌داد تیموری در روستای رودفاریاب از توابع بخش ارم، همزمان با گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش و با حضور و سخنرانی بخشدار ارم برگزار شد.

بخشدار ارم ظهر دوشنبه در این آیین ضمن تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش، بر اهمیت توسعه فضاهای ورزشی در روستاها و فراهم کردن زمینه استفاده جوانان، نوجوانان و دانش‌آموزان از امکانات ورزشی تأکید کرد.

سید حسین جعفری با اشاره به نقش ورزش در سلامت جسمی و روحی، نشاط اجتماعی و تقویت همبستگی محلی، بر ضرورت حمایت از برنامه‌های ورزشی و فرهنگی در سطح روستاها و مدارس تأکید کرد.

سالن ورزشی روستای رودفاریاب افتتاح شد

در ادامه این مراسم، مدیر، معلمان و دانش‌آموزان دبستان شهید والامقام الله‌داد تیموری نیز با حضور در سالن ورزشی، آمادگی خود را برای استفاده از این فضای ورزشی و مشارکت در برنامه‌های ورزشی هفته تربیت بدنی اعلام کردند.

در این مراسم، نمایندگی آموزش و پرورش بخش ارم، رئیس شورای اسلامی و دهیار روستای رودفاریاب، مدیر، معلمان و دانش‌آموزان دبستان شهید والامقام الله‌داد تیموری نیز حضور داشتند و از روند بهره‌برداری این فضای ورزشی بازدید کردند.

افتتاح این سالن ورزشی در روستای رودفاریاب، گامی در جهت بهبود زیرساخت‌های ورزشی مناطق روستایی و افزایش دسترسی دانش‌آموزان و اهالی به فضای مناسب برای فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی ارزیابی می‌شود.

کد مطلب 6982935

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