به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در ادامه برنامه‌های علمی، فرهنگی و آموزشی خود، دو دوره درس‌گفتار با محوریت حکمت و عرفان اسلامی تدارک دیده است که حضور در هر دو دوره برای عموم آزاد و رایگان خواهد بود.

درس‌گفتار «شرح گلشن راز» با تدریس منوچهر صدوقی سها، مدرس و پژوهشگر حکمت و عرفان اسلامی، از شنبه ۹ آبان‌ماه آغاز می‌شود و جلسات آن هر هفته شنبه‌ها ساعت ۱۵ در تالار اجتماعات شهید مطهری(ره) انجمن برگزار خواهد شد.

کتاب «گلشن راز» اثر محمود شبستری، عارف و شاعر نامدار ایرانی در قرن هشتم هجری، از آثار برجسته عرفان نظری در ادبیات فارسی است. این منظومه به تبیین مفاهیم بنیادین عرفان اسلامی، از جمله انسان کامل، معرفت حق و نسبت میان ظاهر و باطن می‌پردازد و از متون مهم سنت عرفانی ایران به شمار می‌رود. شرح‌های نوشته‌شده بر این اثر نیز در فهم مفاهیم عمیق عرفانی و اصطلاحات حکمت نظری آن اهمیت دارند.

همچنین درس‌گفتار «الهیات حکمت‌الاشراق» با تدریس نجفقلی حبیبی، استاد حکمت و فلسفه اسلامی، از سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه آغاز می‌شود و جلسات آن هر هفته سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۵ در همان مکان برگزار خواهد شد.

کتاب «حکمةالاشراق» اثر شهاب‌الدین سهروردی، فیلسوف برجسته ایرانی در قرن ششم هجری، از آثار بنیادین تاریخ فلسفه اسلامی و مهم‌ترین متن مکتب فلسفی اشراق به شمار می‌رود. سهروردی در این اثر، نظامی فلسفی را صورت‌بندی کرده است که در آن استدلال عقلی، شهود و معرفت حضوری جایگاهی اساسی دارند. این کتاب در شکل‌گیری و گسترش سنت اشراقی در فلسفه اسلامی تأثیری ماندگار داشته و زمینه‌ساز شرح‌ها، تفسیرها و پژوهش‌های گسترده‌ای در دوره‌های بعد شده است.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر درباره هر دو دوره می‌توانند با روابط عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به شماره ۵۵۳۷۴۵۳۳، داخلی ۱۸۱، تماس بگیرند.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در خیابان ولیعصر(عج)، خیابان سرلشگر بشیری، پلاک ۷۱ واقع شده است.