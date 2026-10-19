به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی‌ وزیر آموزش و پرورش، دوشنبه۲۷ مهرماه در کارگروه تحقق محورهای پیام رهبر معظم انقلاب برای آغاز سال تحصیلی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده، تدوین برنامه‌ای جامع و یکپارچه را ضروری دانست و گفت: برای تحقق اهداف تعیین‌شده، باید مشخص شود که هر دستگاه و هر بخش چه مسئولیتی بر عهده دارد و چه اقداماتی باید انجام دهد.

وی با اشاره به ضرورت تعیین نقش دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف، از جمله مسکن فرهنگیان، بیمه تکمیلی و امور بازنشستگان، خواستار تدوین برنامه‌هایی دقیق و قابل پیگیری شد تا انتظارات آموزش‌وپرورش به‌صورت روشن به مسئولان ذی‌ربط ارائه شود.

کاظمی همچنین بر لزوم یکپارچه‌سازی برنامه‌ها در محورهایی همچون هویت، کیفیت و عدالت آموزشی و توجه به اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش تأکید کرد و افزود: کلیات برنامه ارائه‌شده مورد تأیید است، اما برای تبدیل آن به یک برنامه عملیاتی اثربخش، باید کار بیشتری انجام شود.

ضرورت ساماندهی مراکز رفاهی، درمانی و ورزشی

کاظمی با تأکید بر لزوم ارزیابی عملکرد مراکز خدماتی آموزش‌وپرورش، اظهار کرد: صرف اعلام تعداد مراکز رفاهی، درمانی و ورزشی کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود این مراکز چه میزان در کاهش هزینه‌های فرهنگیان و ارتقای کیفیت خدمات نقش داشته‌اند.

وی بر ضرورت حفظ دستاوردهای گذشته، تکمیل زیرساخت‌ها و ارزیابی اثربخشی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده تأکید کرد و گفت: باید به تلاش‌های مدیران پیشین نیز توجه شود و خدمات و اقدامات انجام‌شده،مورد قدردانی قرار گیرد.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان این‌که مراکز درمانی، رفاهی و ورزشی باید با رویکرد خدمت‌رسانی به فرهنگیان اداره شوند، پیشنهاد کرد: ظرفیت این مراکز برای کاهش هزینه‌های درمان، ارائه خدمات ورزشی رایگان یا کم‌هزینه و تسهیل استفاده فرهنگیان از اردوگاه‌ها و مراکز اقامتی به کار گرفته شود.

وی همچنین با اشاره به شرایط دشوار بیماران صعب‌العلاج و خانواده‌های آنان، بر ضرورت حمایت مالی از این افراد تأکید و خواستار بازنگری در هزینه‌های اقامت و خدمات مراکز ویژه بیماران شد.

تأکید بر تمرکز بر حوزه مسکن فرهنگیان

وی حوزه مسکن فرهنگیان را از موضوعات مهم دانست و با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده، بر ضرورت تعیین مسئولیت‌ها، تمرکز مدیریتی و تعریف اقدامات مشخص و قابل ارزیابی در این حوزه تأکید کرد.

کاظمی همچنین بر لزوم پرهیز از پراکندگی اقدامات و تمرکز بر طرح‌هایی که امکان دستیابی به نتایج ملموس در آن‌ها وجود دارد، تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی‌تر برنامه‌های مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان شد.

وزیر آموزش‌وپرورش ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده، بر ضرورت تسریع در نهایی‌سازی برنامه‌ها و تبدیل تصمیم‌ها به اقدامات اجرایی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت زمان در تحقق اهداف تعیین‌شده، خواستار آن شد که برنامه‌های تدوین‌شده هرچه سریع‌تر نهایی و برای اجرا و پیگیری به بخش‌های مسئول ابلاغ شوند.

کاظمی بر ضرورت تعیین اولویت‌ها، تقسیم کار روشن، پیگیری مستمر مطالبات فرهنگیان و سنجش نتایج اقدامات تأکید کرد و این رویکرد را زمینه‌ای برای ارتقای خدمات آموزشی، رفاهی و حمایتی به فرهنگیان دانست.