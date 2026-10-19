به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان، ظهر دوشنبه اعلام کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی و پیرو هشدار سطح زرد شماره ۲۷، تا پایان هفته جاری در مناطق جنوبی، جنوب غربی و ارتفاعات مرکزی استان، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، شرایط برای رشد ابر، وقوع رگبار و رعدوبرق و وزش تندبادهای لحظه‌ای فراهم است.

بر اساس این گزارش، وزش تندبادها در برخی ساعات می‌تواند با گردوخاک همراه باشد و در مناطق مستعد نیز احتمال بارش تگرگ وجود دارد.

همچنین با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن رواناب و طغیان رودخانه‌های فصلی در مناطق یادشده دور از انتظار نیست.

اداره کل هواشناسی استان کرمان همچنین اعلام کرد: طی این مدت، در مناطق شمالی و شرقی استان، ضمن تشدید جریانات شرقی، سرعت وزش باد افزایش خواهد یافت.

بر این اساس، افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا در مناطق شمالی و شرقی استان کرمان پیش‌بینی می‌شود.