به گزارش خبرنگار مهر، نظری زاده ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران از بازگشت پروازهای این فرودگاه پس از چند ماه وقفه ناشی از جنگ رمضان خبر داد و اعلام کرد پروازهای مسیر تهران ـ خرم‌آباد از روز شنبه دوم آبان ۱۴۰۵ از سر گرفته می‌شود.

وی گفت: با پیگیری‌های استاندار لرستان، شرکت هواپیمایی ماهان از روز شنبه دوم آبان پروازهای خود را در فرودگاه شهدای خرم‌آباد برقرار می‌کند.

وی افزود: بر اساس برنامه اعلام‌شده، پروازهای مسیر تهران به خرم‌آباد روزهای شنبه و سه‌شنبه هر هفته ساعت ۱۳ انجام می‌شود و پروازهای مسیر خرم‌آباد به تهران نیز در همین روزها ساعت ۱۵:۰۵ از فرودگاه شهدای خرم‌آباد صورت خواهد گرفت.

مدیر فرودگاه شهدای خرم‌آباد با اشاره به پیگیری‌ها برای افزایش پروازها بیان کرد: رایزنی با سایر شرکت‌های هواپیمایی برای برقراری پروازهای بیشتر در حال انجام است و امیدواریم به‌زودی شاهد افزایش تعداد پروازهای این فرودگاه باشیم.