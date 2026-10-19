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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

پروازهای فرودگاه خرم‌آباد از دوم آبان از سر گرفته می‌شود

پروازهای فرودگاه خرم‌آباد از دوم آبان از سر گرفته می‌شود

خرم‌آباد- مدیر فرودگاه شهدای خرم‌آباد از بازگشت پروازهای این فرودگاه پس از چند ماه وقفه ناشی از جنگ رمضان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نظری زاده ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران از بازگشت پروازهای این فرودگاه پس از چند ماه وقفه ناشی از جنگ رمضان خبر داد و اعلام کرد پروازهای مسیر تهران ـ خرم‌آباد از روز شنبه دوم آبان ۱۴۰۵ از سر گرفته می‌شود.

وی گفت: با پیگیری‌های استاندار لرستان، شرکت هواپیمایی ماهان از روز شنبه دوم آبان پروازهای خود را در فرودگاه شهدای خرم‌آباد برقرار می‌کند.

وی افزود: بر اساس برنامه اعلام‌شده، پروازهای مسیر تهران به خرم‌آباد روزهای شنبه و سه‌شنبه هر هفته ساعت ۱۳ انجام می‌شود و پروازهای مسیر خرم‌آباد به تهران نیز در همین روزها ساعت ۱۵:۰۵ از فرودگاه شهدای خرم‌آباد صورت خواهد گرفت.

مدیر فرودگاه شهدای خرم‌آباد با اشاره به پیگیری‌ها برای افزایش پروازها بیان کرد: رایزنی با سایر شرکت‌های هواپیمایی برای برقراری پروازهای بیشتر در حال انجام است و امیدواریم به‌زودی شاهد افزایش تعداد پروازهای این فرودگاه باشیم.

کد مطلب 6982948

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