توزیع ۱۵۱ هزار تن کالای اساسی و پروتئینی در قزوین طی ۶ ماه نخست سال

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید زمانی از توزیع بیش از ۱۵۱ هزار تن کالای اساسی و محصولات پروتئینی در این استان طی نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و تأمین مستمر اقلام ضروری را از اولویت‌های مدیریت بازار عنوان کرد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین مستمر کالاهای ضروری اظهار کرد: پاسخ‌گویی به نیاز خانوارها، حفظ تعادل بازار و پیشگیری از کمبود اقلام اساسی از اولویت‌های حوزه توسعه بازرگانی استان است و در همین راستا، تأمین و توزیع این محصولات به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.

زمانی افزود: در شش‌ماهه نخست امسال، بیش از ۱۵۱ هزار تن انواع کالاهای اساسی و محصولات پروتئینی شامل آرد، برنج، شکر، روغن، گوشت قرمز، گوشت مرغ، مرغ منجمد و تخم‌مرغ در شبکه توزیع استان عرضه شده است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با تشریح میزان توزیع کالاهای اساسی گفت: در این مدت بیش از ۷۱ هزار تن آرد، ۳۹۸ تن برنج، ۴۱ هزار و ۸۰۰ تن شکر و بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ تن روغن در استان توزیع شده است.

وی ادامه داد: در بخش محصولات پروتئینی نیز بیش از ۱۵ هزار تن گوشت مرغ، ۵ هزار تن گوشت قرمز، ۱۹۶ تن مرغ منجمد و ۸ هزار و ۵۰۰ تن تخم‌مرغ در شبکه توزیع استان عرضه شده است.

زمانی با تأکید بر ضرورت استمرار عرضه کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: رصد مستمر وضعیت بازار، پیگیری تأمین اقلام مورد نیاز و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط و شبکه‌های توزیع، با هدف جلوگیری از کمبود کالا و حفظ پایداری بازار در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار کالاهای اساسی و پروتئینی و نظارت بر روند توزیع آن‌ها با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به اقلام مورد نیاز و حفظ آرامش بازار استان ادامه خواهد داشت.

