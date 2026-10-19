یه گزارش خبرگزاری مهر، جلال تهرانی با برگزاری کارگاه «تربیت مربی تئاتر» در مکتب تهران، دانش و تجربه‌ خود در زمینه‌ تئاتر با محوریت «تئاتر آماتور» را به علاقه‌مندان منتقل می‌کند.

این کارگاه با هدف تربیت نسل تازه‌ای از مربیان تئاتر طراحی شده است. شرکت کنندگان در این دوره در حین آشنایی با شیوه‌های رایج تمرینات معاصر بازیگری، مسیر نظام مندی در پرورش و کار با بازیگر را طی می‌کنند.

آموزه‌های این دوره برمبنای رویکرد تئاتر آماتور به تاریخ تئاتر معاصر از استانیسلاوسکی تا باربا و تجربه‌های شخصی جلال تهرانی، طی سال ها کار با انواع بازیگران و برگزاری انواع کارگاه‌ها و کلاس‌های تئاتری، گزینش و مرتب شده‌اند.

در این دوره همچنین موضوعاتی چون رابطه مربی و شاگرد، جایگاه و مسئولیت مربی، حریم خصوصی هنرجویان و مرزهای حرفه‌ای، بینش هنری، تفکیک حوزه‌های تخصصی آموزش تئاتر و آشنایی مربی با چگونگی دستیابی به سبک شخصی خود در کار با هنرجو و بازیگر مطرح و بررسی می‌شوند.

ساختار کارگاه به‌گونه‌ای طراحی شده است که نیمی از هر جلسه به مباحث نظری در حوزه مربی‌گری و تئاتر و نیم دیگر به اجرای عملی زنجیره‌ای از تمرین‌ها و اتودهای بازیگری، از مقدماتی تا پیشرفته اختصاص دارد.

یکی از اهداف این دوره، شناسایی و تربیت مدرسان آینده مکتب تهران است.

فارغ‌التحصیلان این کارگاه می‌توانند پس از ارزیابی و تأیید صلاحیت آموزشی، به هیئت علمی مکتب تهران بپیوندند و به‌عنوان مدرس در این مجموعه فعالیت کنند.

برگزاری این کارگاه گامی در جهت انتقال تجربه‌های جلال تهرانی در تئاتر آماتور و پرورش مربیانی است که بتوانند در آینده، ضمن حفظ استقلال فکری و هنری خود، در گسترش فعالیت‌های آموزشی مکتب تهران نقش داشته باشند.