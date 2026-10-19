اجرای ۶ هزار عملیات تعمیراتی برای پایداری شبکه انتقال گاز

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله مهری مدیر منطقه ۲ عملیات انتقال گاز ایران با اشاره به نقش این منطقه در پایداری شبکه انتقال گاز درباره اقدام‌های حوزه نگهداشت شبکه کشور گفت: انجام سرویس‌های دوره‌ای کمپرسورهای هوا و مولدهای برق تأسیسات، تأمین اقلام پشتیبان عملیات و بررسی و پایش مستمر تجهیزات از دیگر اقدام‌ها برای حفظ آمادگی شبکه بوده است.

وی همچنین از حفاری، رادیوگرافی و بررسی وضع ۱۵ نقطه از خط دهم سراسری و ۴ نقطه از خط هشتم سراسری خبر داد و گفت: در این مدت ۲۰۰ مترمربع از پوشش خطوط تعویض و یک‌هزار و ۵۵۸ کیلومتر از خطوط تحت پوشش منطقه نیز نشت‌یابی شده است.

بر اساس اعلام وزارت نفت، مدیر منطقه ۲ عملیات انتقال گاز ایران با اشاره به اقدام‌های در دستور کار در حوزه مدیریت بحران گفت: نشست‌های کارگروه بحران به‌صورت مستمر برگزار شد تا تصمیم‌های لازم برای کاهش ریسک عملیات و افزایش آمادگی شبکه در شرایط اضطراری گرفته شود.

مهری افزود: منطقه ۲ عملیات انتقال گاز ایران در پی حملات به تأسیسات برای کنترل مصارف نیروگاهی و مدیریت سهمیه نیروگاه‌ها، با وجود کاهش حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعبی تولید گاز، تلاش کرد با تغییر آرایش تأسیسات و خطوط سراسری، استفاده از شیرهای رابط و مدیریت ظرفیت لاین‌پک، ضمن تأمین گاز مورد نیاز شبکه گازی پارس جنوبی، آثار کاهش تولید بر مصرف‌کنندگان را به حداقل برساند.

وی ادامه داد: همچنین با اعزام همکاران برای کنترل مصارف نیروگاهی و مدیریت سهمیه نیروگاه‌ها، تلاش شد ضمن تأمین گاز مورد نیاز شبکه، برنامه تولید برق نیز با کمترین اختلال ادامه یابد.

مدیریت جریان گاز پس از توقف برخی صنایع

مدیر منطقه ۲ عملیات انتقال گاز ایران درباره اقدام‌های نوآورانه این منطقه گفت: با تشکیل انجمن‌های خبرگی، موضوع‌هایی مانند سامان‌دهی سیستم‌های گرمایش و سرمایش ایستگاه‌ها با هدف کاهش مصرف انرژی، امکان‌سنجی اجرای سیستم هدرینگ در تأسیسات تقویت فشار اصفهان ۲ و رفع مشکل تداخل جریان سیستم حفاظت کاتدی در تأسیسات پتاوه ۲ و ۱۰ بررسی شده است.

مهری افزود: ثبت و مستندسازی مکتوب و تصویری درس‌آموخته‌های خبرگان و کارکنان بازنشسته نیز با هدف انتقال دانش و جلوگیری از خروج تجربه‌های تخصصی از سازمان در حال انجام است.