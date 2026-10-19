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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲

تأکید معاون استاندار یزد بر تقویت فرهنگ نماز در ادارات

تأکید معاون استاندار یزد بر تقویت فرهنگ نماز در ادارات

یزد- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد بر حمایت ساختاری از برنامه‌های ترویج فرهنگ نماز و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این حوزه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدعلی شاه‌حسینی در نشست مشترک با رئیس ستاد اقامه نماز استان، مسائل مربوط به پشتیبانی، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و راهکارهای توسعه فرهنگ نماز در محیط‌های اداری را بررسی کرد.

وی با اشاره به اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ دینی در نظام اداری اظهار کرد: عملکرد ادارات در ترویج فرهنگ اقامه نماز، در تقویت روحیه معنوی کارکنان و ارتقای سلامت اداری نقش مؤثری دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد با تأکید بر جایگاه نماز افزود: میزان اهتمام مدیران به اجرای برنامه‌ها و مصوبات شورای اقامه نماز اهمیت ویژه‌ای دارد و همراهی دستگاه‌های اجرایی در این زمینه ضروری است.

شاه‌حسینی خاطرنشان کرد: پشتیبانی از برنامه‌های فرهنگی و آموزشی ستاد اقامه نماز در میان کارکنان دولت، می‌تواند به افزایش انگیزه، تقویت وجدان کاری و بهبود تکریم ارباب‌رجوع کمک کند.

کد مطلب 6982959

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