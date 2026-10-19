به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورجعفری بعد از ظهر دوشنبه در نشست دبیر اجرایی و مدیران بخش‌های سی‌وهشتمین جشنواره استانی تئاتر گیلان با کارگردانان و اصحاب رسانه، با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این دوره اظهار کرد: جشنواره امسال با گستردگی بیشتر نسبت به دوره‌های گذشته و در بخش‌های متنوع‌تری برگزار می‌شود تا زمینه حضور گروه‌های مختلف نمایشی و بهره‌مندی مخاطبان از آثار هنری فراهم شود.

وی با بیان اینکه جشنواره به مدت ۱۰ روز برگزار خواهد شد، افزود: در کنار اجراهای نمایشی، کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی نیز پیش‌بینی شده و سه مراسم پاسداشت و بزرگداشت برای تجلیل از بزرگان عرصه تئاتر گیلان برگزار می‌شود.

گسترش اجراها در رشت و دیگر شهرهای گیلان

دبیر اجرایی سی‌وهشتمین جشنواره استانی تئاتر گیلان با اشاره به مشارکت سالن‌های نمایشی استان در این رویداد گفت: تلاش ما این است که هفته‌ای پربار و باشکوه برای تئاتر گیلان رقم بخورد و مردم با حضور در سالن‌های نمایش، از تماشای آثار هنرمندان لذت ببرند.

پورجعفری ادامه داد: در این دوره، علاوه بر رشت، ظرفیت‌های نمایشی دیگر شهرهای استان نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که بخشی از اجراهای خیابانی در منطقه آزاد انزلی برگزار می‌شود و گروه‌های نمایشی شهرستان‌ها نیز آثار خود را در شهرهای محل فعالیتشان به روی صحنه می‌برند.

برگزاری کارگاه‌های تخصصی و توجه به آموزش هنرمندان

وی با اشاره به برنامه‌های آموزشی این دوره از جشنواره بیان کرد: برای نخستین بار کارگاه تولید پوستر جشنواره به مدت دو روز برگزار شد و نشست تخصصی طراحی صحنه نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده بود.

دبیر اجرایی جشنواره تئاتر گیلان افزود: همچنین قرار است یک کارگاه تخصصی چندروزه در حوزه طراحی صحنه برگزار شود تا زمینه آموزش، توانمندسازی و تربیت نیروهای متخصص در این بخش از هنرهای نمایشی استان فراهم شود.

عدالت و شفافیت در انتخاب آثار برگزیده

پورجعفری با تأکید بر رعایت عدالت و شفافیت در روند برگزاری جشنواره تصریح کرد: از ابتدای برنامه‌ریزی، تلاش ما بر این بوده است که عدالت در شرایط اجرا، امکانات سالن‌ها و نحوه حضور گروه‌های نمایشی رعایت شود تا هنرمندان بتوانند با آرامش و اطمینان آثار خود را ارائه کنند.

وی با اشاره به اهمیت داوری آثار خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم از چهره‌های شاخص و متخصص کشور برای ارزیابی و داوری آثار استفاده کنیم تا انتخاب آثار برگزیده با دقت و کیفیت بیشتری انجام شود و گروه‌هایی که شایستگی لازم را دارند، برای حضور در جشنواره تئاتر فجر معرفی شوند.

دبیر اجرایی سی‌وهشتمین جشنواره استانی تئاتر گیلان در پایان با اشاره به اینکه اسامی داوران در زمان مناسب اعلام خواهد شد، گفت: داوران این دوره از میان چهره‌های شناخته‌شده و متخصص عرصه تئاتر انتخاب شده‌اند و امیدواریم حضور آنان در کنار برنامه‌های متنوع جشنواره، به ارتقای سطح کیفی این رویداد و رونق تئاتر استان کمک کند.