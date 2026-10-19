به گزارش خبرنگار مهر، جاوید پورنگ ظهر دوشنبه در همایش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و هفته پیوند اولیا و مربیان که در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکستان برگزار شد، با تأکید بر نقش خانواده در تربیت و آینده فرزندان، همراهی والدین با نظام تعلیم و تربیت را برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ضروری دانست.

وی با اشاره به نقش آموزش‌وپرورش در توسعه علمی و فرهنگی کشور اظهار کرد: بخش مهمی از پیشرفت جامعه و تربیت نسل آینده بر دوش معلمان و فرهنگیان است؛ افرادی که با وجود مشکلات معیشتی، برای آموزش، پرورش و انتقال ارزش‌های انسانی به دانش‌آموزان تلاش می‌کنند.

پورنگ با بیان اینکه آموزش‌وپرورش به‌تنهایی قادر به رفع همه مشکلات تربیتی و اجتماعی دانش‌آموزان نیست، افزود: خانواده، جامعه و مدرسه حلقه‌های یک زنجیره به‌هم‌پیوسته‌اند و ضعف هر بخش می‌تواند مسئولیت سایر بخش‌ها را سنگین‌تر کند؛ ازاین‌رو، همکاری مستمر این مجموعه‌ها برای فراهم کردن محیطی امن و مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان ضرورت دارد.

والدین پیش از دیگران به نیازهای فرزندان توجه کنند

این مقام مسئول با تأکید بر ضرورت شنیدن حرف‌ها و دغدغه‌های فرزندان از سوی والدین گفت: خانواده‌ها باید بر رفت‌وآمد، روابط اجتماعی، حضور فرزندان در مدرسه و نحوه گذراندن اوقات فراغت آنان نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده مشکلات، از ظرفیت آموزش‌وپرورش و سایر نهادهای مسئول کمک بگیرند.

وی با اشاره به تأثیر شرایط عاطفی خانواده بر وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان اظهار کرد: دانش‌آموزی که با ناراحتی و تنش خانوادگی وارد کلاس می‌شود، ممکن است تمرکز لازم برای یادگیری را نداشته باشد؛ بنابراین، توجه به نیازهای عاطفی فرزندان و ایجاد رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد و صمیمیت با آنان، بخشی از مسئولیت تربیتی والدین است.

پورنگ با بیان اینکه بی‌توجهی به نیازهای عاطفی و ارتباطی نوجوانان می‌تواند زمینه‌ساز بروز برخی آسیب‌های اجتماعی شود، از خانواده‌ها خواست پیش از آنکه دیگران بر رفتار و تصمیم‌های فرزندانشان اثر بگذارند، خودشان ارتباطی نزدیک و مؤثر با آنان برقرار کنند.

نظارت بر فضای مجازی و اوقات فراغت دانش‌آموزان ضروری است

وی همچنین بر ضرورت نظارت والدین بر استفاده فرزندان از فضای مجازی تأکید کرد و گفت: توصیه به محدود کردن استفاده از تلفن همراه زمانی مؤثر خواهد بود که والدین نیز در رفتار خود الگوی مناسبی برای فرزندان باشند.

این مقام مسئول با هشدار درباره پیامدهای بی‌توجهی به رفتارها و محیط‌های حضور نوجوانان، از خانواده‌ها خواست در صورت ناتوانی در مدیریت برخی مسائل تربیتی، از مشاوران، مدارس و نهادهای مسئول کمک بگیرند و اجازه ندهند مشکلات اولیه به آسیب‌های جدی‌تر تبدیل شود.

انجمن اولیا و مربیان؛ حلقه ارتباط خانواده و مدرسه

پورنگ در بخش دیگری از سخنان خود، انجمن اولیا و مربیان را بستری برای انتقال دغدغه‌های خانواده‌ها به آموزش‌وپرورش دانست و اظهار کرد: این انجمن باید علاوه بر مطالبه‌گری، مسائل دانش‌آموزان و خانواده‌ها را پیگیری کند و ارتباط میان اولیا و نظام تعلیم و تربیت را گسترش دهد.

وی با قدردانی از فرهنگیان و خیران فعال در حوزه آموزش، بر ضرورت سرمایه‌گذاری در مسیر تعلیم و تربیت تأکید کرد و گفت: توجه به استعدادهای دانش‌آموزان، فراهم کردن فرصت رشد و حمایت از تلاش و پشتکار آنان می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت نسل آینده باشد.

این مسئول در پایان با تأکید بر اینکه هیچ دانش‌آموزی را نباید از پیش فاقد استعداد و توانایی دانست، خواستار توجه بیشتر خانواده‌ها و مسئولان به ظرفیت‌های فرزندان و فراهم کردن زمینه شکوفایی توانمندی‌های آنان شد.

