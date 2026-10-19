هشدار رئیس حوزه قضائی بخش ریگ نسبت به صید و شکار غیرمجاز پرندگان

شبیر قائدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل زنده گیری پرندگان شکاری و ورود گونه‌های مختلف به منطقه با تأکید بر ضرورت حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش، از برخورد قاطع و قانونی با متخلفان حوزه کوخه‌نشینی، زنده‌گیری، شکار و صید غیرمجاز این پرندگان خبر داد.

رئیس حوزه قضائی بخش ریگ با تأکید بر ضرورت حفاظت از حیات‌وحش و صیانت از محیط زیست منطقه و اهمیت پرندگان شکاری در حفظ تعادل اکوسیستم‌های طبیعی اظهار کرد: این پرندگان به‌عنوان یکی از حلقه‌های مهم زنجیره غذایی، نقش مؤثری در کنترل جمعیت جوندگان و حفظ تعادل طبیعت دارند و هرگونه اقدام غیرقانونی که بقای این گونه‌های ارزشمند را تهدید کند، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به تنوع زیستی وارد خواهد کرد.

وی تأکید کرد: با افرادی که با اقدامات غیرقانونی، از جمله کوخه‌نشینی و زنده‌گیری و شکار پرندگان شکاری، حیات‌وحش منطقه را تهدید می‌کنند، در چارچوب قوانین و مقررات برخورد جدی صورت خواهد گرفت و پرونده‌های مربوط به این تخلفات با دقت و جدیت مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: هرگونه اقدام خلاف قانون در زمینه شکار غیرمجاز، استفاده از ابزار و ادوات ممنوعه شکار و سایر تخلفات مرتبط، با برخورد قاطع و قانونی مواجه خواهد شد و هرگونه تخلفی در این زمینه نادیده گرفته نخواهد شد.

رئیس حوزه قضائی بخش ریگ همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و اداره حفاظت محیط زیست در شناسایی متخلفان، پیشگیری از شکار غیرمجاز و حفاظت از گونه‌های ارزشمند جانوری تأکید کرد و خواستار مشارکت مردم و دوستداران محیط زیست در صیانت از سرمایه‌های طبیعی منطقه شد.

قائدی از شهروندان، دوستداران محیط زیست و جوامع محلی خواست در حفاظت از این پرندگان مشارکت کنند و موارد شکار غیرمجاز را به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند.