جانبازان نماد ایثار و وفاداری به ایران اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر ظهر امروز دوشنبه در دیدار با مرتضی آرش، جانباز ۷۵ درصد فراجا، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: جانبازان با ایثار و ازخودگذشتگی، وفاداری خود را به اسلام، انقلاب و میهن اسلامی نشان داده‌اند و نام و یاد آنان در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد بود.

وی با اشاره به نقش جانبازان در حفظ استقلال و امنیت کشور افزود: جانبازان سرمایه‌های معنوی نظام و الگوهای صبر، استقامت و وفاداری هستند که با گذشتن از سلامت و آسایش خود، درس ایثار و مسئولیت‌پذیری را به نسل‌های آینده آموختند.

فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه امنیت و آرامش امروز کشور مرهون فداکاری شهدا، جانبازان و ایثارگران است، تصریح کرد: اقتدار امروز ایران اسلامی حاصل مجاهدت افرادی است که با ایمان و اخلاص در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب و صیانت از استقلال کشور ایستادگی کردند؛ فداکاری‌هایی که از حافظه تاریخی ملت ایران پاک نخواهد شد.

سردار هاشمی‌فر با تجلیل از روحیه ایثارگری مرتضی آرش خاطرنشان کرد: جانبازان با وجود تحمل سال‌ها درد و رنج ناشی از جراحات دوران خدمت و دفاع از کشور، همچنان نماد استواری و عزت هستند و تکریم آنان، پاسداشت ارزش‌هایی است که امنیت و سربلندی ملت ایران بر پایه آن‌ها استوار است.

وی دیدار با جانبازان و خانواده‌های شهدا را فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: خدمت به مردم، پاسداری از امنیت جامعه و صیانت از ارزش‌های نظام، ادامه مسیری است که شهدا و جانبازان با نثار جان و سلامت خود ترسیم کرده‌اند.

فرمانده انتظامی لرستان تأکید کرد: مجموعه انتظامی با تأسی از فرهنگ ایثار و شهادت، در مسیر انجام مسئولیت‌های خود و تأمین امنیت جامعه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

مرتضی آرش در سال ۱۳۶۲ حین انجام مأموریت در منطقه مریوان استان کردستان مجروح شد. در پایان این دیدار، از فداکاری‌های این جانباز ۷۵ درصد فراجا قدردانی و بر ضرورت تداوم فرهنگ تکریم ایثارگران و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان تأکید شد.